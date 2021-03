Knockout City – Gameplay-Video stellt das Spiel vor

EA und Velan Studios geben heute einen umfangreichen Ausblick auf Knockout City – ihr kommendes teambasiertes Multiplayer-Spiel, das mit energiegeladener Action und spannendem Wettbewerb aufwartet.

In Knockout City können sich Spieler mit Freunden zusammenschließen, einen eigenen Stil bei der Anpassung ihrer Rowdys definieren und verschiedene Angriffsstrategien nutzen, während sie in Team-K.O. durch die Straßen ziehen. Spieler können sich dabei auch selbst in den Ball verwandeln, während sie in der Schlacht um absolute Dodgeball-Dominanz fangen und ausweichen oder andere Rowdys angreifen und austricksen.

Übung macht den Meister

Mit Knockout City setzen die Velan Studios auf ein leicht erlernbares Konzept, dennoch ist Übung der Schlüssel zum Sieg in diesem tiefgründigen, aber hart umkämpften Spielerlebnis, das den Spielern immer neue Überraschungen ins Gesicht schleudert. Von den verstopften Hauptstraßen von Knockout-Karussells bis hin zu den schwindelerregenden Höhen der Dächer in den Hochdach-Höhen gibt es nur einen Weg, um die Rechnung zu begleichen – Dodgeball-Schlachten.

Knockout City erscheint am 21. Mai, einschließlich einem begrenzten Zugriff auf eine kostenlose Testversion. Der Fortschritt aus dieser kann später in die Vollversion übernommen werden.