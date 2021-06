Knockout City Roadmap verspricht einen Sommer voller Action

EA und die Velan Studios geben heute einen Ausblick auf die Roadmap der nächsten Wochen in Knockout City, die einen Sommer voller Action, Event, Block Partys und mehr verspricht.

Am 27. Juli startet Saison 2 mit einer brandneuen Karte, einem neuen Spezialball, drei speziellen Events, neuen Saisonverträgen, fünf neuen Playlists sowie einem neuen täglichen Anmeldebonus, der Spielenden an jedem Tag, an dem sie spielen, eine zufällige Belohnung einbringt. Nicht zu vergessen das laufende Hearwave-Event.

Neu sind dabei die Contracts, mit denen ihr große XP-Boni erhaltet. Überprüft dazu stetig eure Aufträge zwischen den Spielen und behaltet eure Performance im Überblick. Jeden Tag gibt es drei neue Aufträge, um einen schnellen 3000 XP-Boost zu erhalten. Was die Crew-Aufträge angeht, gibt es nach Abschluss aller sechs wöchentlichen Crew-Aufträge einen EP-Bonus, der für den Rest der Saison stapelbar ist.

In der Zwischenzeit finden die Rowdys weiterhin Nervenkitzel und Action mit dem aktuellen zeitlich begrenzten Heatwave-Event. Spielende haben noch eine ganze Woche, um gesparte Event-Tickets einzulösen, bevor das Event endet und die Gegenstände für immer verschwinden.

Alle weiteren Details zur kommenden Season gibt es auf der offiziellen Webseite nachzulesen. Knockout City kann weiterhin kostenlos heruntergeladen und bis Level 25 gespielt werden, erst ab dann ist der Kauf des Spiels fällig.