Koei Tecmo Leak: Neue Action-IP „Fuji“ im Anmarsch

Koei Tecmo entwickelt mit staatlicher Förderung die neue Action-Marke "Fuji". Fokus liegt auf ostasiatischer Optik und packendem Gameplay.

Fuji By Koei Tecmo
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Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Koei Tecmo arbeitet an einer komplett neuen Action-Marke mit dem Codenamen „Fuji“. Das unangekündigte Projekt wurde durch eine offizielle Regierungsliste in Japan geleakt.

Der Publisher hinter Schwergewichten wie Nioh, Dynasty Warriors und Ninja Gaiden wurde in das staatliche Förderprogramm „IP360“ aufgenommen. Dieses Programm der japanischen Regierung sichert großen Entwicklern finanzielle Unterstützung zu, um neue Marken für den weltweiten Markt aufzubauen. Das Ziel ist klar formuliert: ein weltweiter Hit, der später auch als Anime oder Manga umgesetzt wird.

Die gewohnte Komfortzone

Viel gibt das Dokument inhaltlich noch nicht her. Koei Tecmo will bei dem Projekt voll auf die eigene Expertise setzen. Es geht um rasante Action und ein ostasiatisches Artdesign. Das ist die absolute Komfortzone des Studios.

Nach „Rise of the Ronin“, „Wild Hearts“ und dem frisch angekündigten „Wo Long: Wings of Ember“ drängt sich die Skepsis auf. Noch ein historisches Actionspiel im asiatischen Raum? Das riecht verdammt nach Fließbandarbeit. Die Mechaniken sitzen bei Team Ninja und Co. blind. Keine Frage. Aber spielerisch muss hier dringend etwas Frisches her, wenn Fuji international einschlagen soll. Ein bloßer Klon der eigenen Hits reicht nicht mehr.

Die staatliche Finanzspritze sichert dem Projekt ein hohes Budget. Koei Tecmo hat das Gameplay-Handwerk drauf, aber die Gefahr der Übersättigung ist real. Die Entwickler müssen beweisen, dass der Codename Fuji mehr liefert als den x-ten Aufguss bekannter Tugenden.

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Was meint ihr: Brauchen wir noch ein weiteres ostasiatisches Actionspiel von Koei Tecmo oder ist die Formel langsam ausgelutscht?

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