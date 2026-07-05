Sony wird im Januar 2028 die Produktion von PlayStation-Discs einstellen und damit das Ende der physischen Spielemedien einläuten. Diese Entscheidung sorgt derzeit für Diskussionen, doch die eigentliche Gefahr liegt noch vor uns.
Spieledesigner und Creator wie Hideo Kojima warnen bereits vor der nächsten Stufe der Evolution: der vollständigen Enteignung durch Cloud-Streaming. Der vermeintliche Besitz eines digitalen Downloads, an den sich die letzten Träumer jetzt noch klammern wie Ertrinkende an einen Strohhalm, löst sich damit endgültig in Rauch auf.
Kojimas Warnung vor der Server-Abschaltung
Die physische PlayStation-Disc stirbt im Januar 2028. Das ist beschlossene Sache, da Sony bereits die Produktionswerke umstellt. Hideo Kojima sieht darin jedoch nur den ersten Schritt einer weitaus radikaleren Transformation.
Das eigentliche Problem für Konsumenten ist nicht der Download, sondern das darauffolgende Cloud-Streaming. Bei digitalen Downloads verbleiben die Daten immerhin auf der lokalen Festplatte des Nutzers. Beim reinen Streaming wandert die totale Kontrolle zurück zum Anbieter. Der Spieler besitzt nichts mehr, er mietet nur noch digitalen Zugang. Der feuchte Traum eines jeden Publishers: den Hebel nach Gutdünken an- und abschalten zu können.
Kojima zieht den direkten Vergleich zu Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime. Serverbetreiber erlauben gegen eine monatliche Gebühr das Aufdrehen des Datenhahns. Ändern sich politische Rahmenbedingungen, Lizenzrechte oder die Firmenphilosophie, wird dieser Hahn zugedreht. Oder noch simpler: Das Abo läuft aus und der Zugang ist weg. Die Daten verschwinden dauerhaft.
Physische Medien boten hierfür einen analogen Schutzschirm. Fällt dieser weg, bestimmt die Server-Infrastruktur über die Existenzberechtigung von Kulturgütern. Das ist die Realität.
Sonys Bruch mit der Tradition
Bemerkenswert ist Kojimas offene Kritik an Sony trotz der engen geschäftlichen Verflechtung beider Parteien. Sony finanzierte nach Kojimas Trennung von Konami den Aufbau von Kojima Productions und stellte die Decima-Engine für „Death Stranding“ zur Verfügung.
Aktuell arbeitet das Studio neben dem Xbox-Projekt „OD“ auch an dem PlayStation-Exklusivtitel „Physint“. Kojimas kalkulierte Unabhängigkeit ändert jedoch nichts an den wirtschaftlichen Fakten. Die über 30.000 Unterschriften einer Fan-Petition gegen das Disc-Aus bleiben wirkungslos. Die Werksumstellungen laufen.
Während die Filmindustrie den Übergang zum reinen Streaming durch Abo-Dienste weitgehend abgeschlossen hat, hinkt die Gaming-Branche der reinen Cloud-Infrastruktur technisch noch hinterher. Der Verzicht auf optische Medien ab 2028 ist die technologische Brücke dorthin. Für Sony bedeutet der Wegfall physischer Medien die Eliminierung von Produktions-, Logistik- und Handelsmargen bei gleichzeitiger absoluter Kontrolle über die Preisgestaltung im eigenen PlayStation Store. Eine Umkehrung dieses Prozesses gilt als unwahrscheinlich.
Der Verlust der Disc im Jahr 2028 ist kein isoliertes Komfortproblem, sondern der Verlust des Eigentumsrechts. Spieler müssen sich darauf einstellen, dass Software in Zukunft ausschließlich als temporäre Dienstleistung existiert. Wer Spiele dauerhaft konservieren will, verliert mit der Disc seine wichtigste Absicherung und sollte nicht mehr warten.
Das ist also beschlossene Sache ? Ich Wette wenn keiner mehr kauft sieht das anders aus Sony ist ein Unternehmen das an der Börse ist und die Aktionäre treten denen ins gemächt wenn da keiner mehr kauft
Es ist einfach der Kunde ist König wenn wir nicht mehr kaufen digital dann wird Sony einlenken da brauchen wir auch keine Unterschriften sondern Disziplin und Durchhaltevermögen.
Mal angenommen alle stornieren die Vorbestellung zu gta6 da geht Sony sicherlich der Stift .
Ich kaufe niemals digital auf der Playstation ich habe immer disc gekauft ich finde es schade das so viele Menschen digital kaufen und scheinbar kein Besitz mehr wollen für die Firmen ist das natürlich super sie können sich so die Taschen voll machen
Diese Petition (Gesuch.Bitte) der Fan’s ist Sinnlos. Man kanns probieren ja,
aber das letzte Wort hat Sony.
Nur mehr Cloud Streaming das wäre der worst case, weil im diesen Fall
hätten wir nichts mehr auf der PS. Und man wäre auch von seinem Provider abhängig.
Vorteil, man spart sich die SSD. hahaha
Streaming ist schon lange möglich, siehe PS+ Extra Premium.
Ich Streame nicht, und will auch nicht.
Dann sollte es Reformen und Gesetze geben, die Käufern Rechte einräumen, wenn bezahlter Content nicht mehr nutzbar oder gelöscht wird. Siehe neulich StudiCanal und Sony.
Aber ist eine BluRay die wichtigste Absicherung des Käufers oder das Eigentumsrecht an etwas? Ich kenne kaum noch Games, die ohne Day One Patch auskommen und dieser meist zwingend benötigt wird, weil wieder ein halbherzig programmiertes Game auf den Markt geworfen wird. Was macht man wenn man zwar die BluRay im Regal stehen hat, aber die Patches nicht mehr laden kann, weil der Publisher alles gelöscht hat, nicht mehr existiert etc.? Die Entwicklung stört mich sehr und der Umgang der Hersteller noch mehr.
Da hast du Recht aber es gibt viele Spiele die ohne den Patch laufen zwar nicht immer ruckelfrei aber funktionieren tut es ich kaufe auch spiele die auf der disc sind da gibt es ne Webseite die es listet wo das Spiel auch wirklich auf der disc enthalten ist und nicht wie bei CoD wo man es downloaden muss aber du hast definitiv Recht