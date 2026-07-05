Sony wird im Januar 2028 die Produktion von PlayStation-Discs einstellen und damit das Ende der physischen Spielemedien einläuten. Diese Entscheidung sorgt derzeit für Diskussionen, doch die eigentliche Gefahr liegt noch vor uns.

Spieledesigner und Creator wie Hideo Kojima warnen bereits vor der nächsten Stufe der Evolution: der vollständigen Enteignung durch Cloud-Streaming. Der vermeintliche Besitz eines digitalen Downloads, an den sich die letzten Träumer jetzt noch klammern wie Ertrinkende an einen Strohhalm, löst sich damit endgültig in Rauch auf.

Kojimas Warnung vor der Server-Abschaltung

Die physische PlayStation-Disc stirbt im Januar 2028. Das ist beschlossene Sache, da Sony bereits die Produktionswerke umstellt. Hideo Kojima sieht darin jedoch nur den ersten Schritt einer weitaus radikaleren Transformation.

Das eigentliche Problem für Konsumenten ist nicht der Download, sondern das darauffolgende Cloud-Streaming. Bei digitalen Downloads verbleiben die Daten immerhin auf der lokalen Festplatte des Nutzers. Beim reinen Streaming wandert die totale Kontrolle zurück zum Anbieter. Der Spieler besitzt nichts mehr, er mietet nur noch digitalen Zugang. Der feuchte Traum eines jeden Publishers: den Hebel nach Gutdünken an- und abschalten zu können.

Kojima zieht den direkten Vergleich zu Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime. Serverbetreiber erlauben gegen eine monatliche Gebühr das Aufdrehen des Datenhahns. Ändern sich politische Rahmenbedingungen, Lizenzrechte oder die Firmenphilosophie, wird dieser Hahn zugedreht. Oder noch simpler: Das Abo läuft aus und der Zugang ist weg. Die Daten verschwinden dauerhaft.

Physische Medien boten hierfür einen analogen Schutzschirm. Fällt dieser weg, bestimmt die Server-Infrastruktur über die Existenzberechtigung von Kulturgütern. Das ist die Realität.

Sonys Bruch mit der Tradition

Bemerkenswert ist Kojimas offene Kritik an Sony trotz der engen geschäftlichen Verflechtung beider Parteien. Sony finanzierte nach Kojimas Trennung von Konami den Aufbau von Kojima Productions und stellte die Decima-Engine für „Death Stranding“ zur Verfügung.

Aktuell arbeitet das Studio neben dem Xbox-Projekt „OD“ auch an dem PlayStation-Exklusivtitel „Physint“. Kojimas kalkulierte Unabhängigkeit ändert jedoch nichts an den wirtschaftlichen Fakten. Die über 30.000 Unterschriften einer Fan-Petition gegen das Disc-Aus bleiben wirkungslos. Die Werksumstellungen laufen.

Während die Filmindustrie den Übergang zum reinen Streaming durch Abo-Dienste weitgehend abgeschlossen hat, hinkt die Gaming-Branche der reinen Cloud-Infrastruktur technisch noch hinterher. Der Verzicht auf optische Medien ab 2028 ist die technologische Brücke dorthin. Für Sony bedeutet der Wegfall physischer Medien die Eliminierung von Produktions-, Logistik- und Handelsmargen bei gleichzeitiger absoluter Kontrolle über die Preisgestaltung im eigenen PlayStation Store. Eine Umkehrung dieses Prozesses gilt als unwahrscheinlich.

Der Verlust der Disc im Jahr 2028 ist kein isoliertes Komfortproblem, sondern der Verlust des Eigentumsrechts. Spieler müssen sich darauf einstellen, dass Software in Zukunft ausschließlich als temporäre Dienstleistung existiert. Wer Spiele dauerhaft konservieren will, verliert mit der Disc seine wichtigste Absicherung und sollte nicht mehr warten.