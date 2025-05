Wenn Geoff Keighley zum alljährlichen Summer Game Fest lädt, weiß man: Es wird laut, groß und manchmal auch ein wenig seltsam. Doch in diesem Jahr hat sich der Gastgeber ein ganz besonderes Finale aufgehoben. Kein Geringerer als Hideo Kojima wird am 8. Juni um 19 Uhr (PT) das große Schlusslicht der Show zünden – mit der Weltpremiere von Death Stranding 2: On the Beach. Der erste exklusive Blick auf das Spiel verspricht nicht nur neue Szenen, sondern könnte auch die Bühne für eine emotionale Rückkehr altbekannter Gesichter sein.

Kojima wird dabei nicht allein auf der Bühne stehen. Laut Pressemitteilung sollen auch „besondere Gäste“ teilnehmen. Die Namen bleiben geheim, aber es ist gut möglich, dass Stars wie Norman Reedus oder Léa Seydoux das Rampenlicht mit dem Kultentwickler teilen werden.

Eine Weltreise durch dystopische Strände

Doch damit nicht genug: Das Event am 8. Juni ist erst der Anfang. Kojima Productions kündigte eine globale Tour an, die Death Stranding 2 bis zur Veröffentlichung begleiten wird. Mit Stopps in Städten wie Tokyo, Paris, London, Seoul und sogar Lucca im November, deutet alles darauf hin, dass das Spiel ein gewaltiges Medienspektakel werden soll – ganz im Stil seines Machers.

Der Trailer bzw. die Präsentation selbst wird als „exklusiver Blick“ auf Death Stranding 2 beschrieben – was vermutlich mehr bedeutet als ein gewöhnlicher Teaser. Kojima ist bekannt dafür, medienübergreifend zu denken, und das Summer Game Fest gibt ihm die Bühne, um erneut die Grenzen zwischen Spiel, Film und Performancekunst zu verwischen. Vielleicht erwartet uns also ein inszenierter Auftritt, der mehr ist als nur Gameplay – sondern ein Event im Event.

Kojima’s World Tour: Death Stranding 2 läutet das große Finale des Summer Game Fest ein

Death Stranding 2: On the Beach will nicht einfach ein Spiel sein. Es will ein globales Ereignis sein. Und Hideo Kojima ist wie immer nicht bereit, mit halben Sachen zu enden.

Wer dachte, das Summer Game Fest hätte schon alle Asse ausgespielt, hat sich getäuscht. Hideo Kojima bringt nicht nur einen neuen Trailer – er bringt eine Show, einen Plan und eine Weltreise. Death Stranding 2 beginnt nicht auf der Konsole, sondern auf der Bühne – und wir sind eingeladen.