Kommt der große PlayStation Showcase – oder wieder nur heiße Luft?

Zwei Jahre sind in der Welt der Videospiele eine halbe Ewigkeit. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Sony in dieser Zeit nicht mehr die große Bühne betreten hat. Jetzt soll sich das Blatt angeblich wenden: Ein neuer PlayStation-Showcase stehe kurz bevor – oder wahlweise der nächste State of Play – zumindest, wenn man den üblichen Verdächtigen aus der Gerüchteküche Glauben schenkt. Doch ist da wirklich etwas dran? Oder sehen wir hier nur die alljährliche Wiederholung des kollektiven Hoffens und Tweetens?

Warum die Insider-Aussagen mit Vorsicht zu genießen sind

Laut dem bislang eher mittelmäßig verlässlichen Insider @DetectiveSeeds, der sich in der Vergangenheit weder als notorischer Lügner noch als Prophet hervorgetan hat, sei eine PlayStation-„Show“ in Arbeit. Was auch immer „Show“ in diesem Zusammenhang heißen soll. Ein Showcase? Ein State of Play? Oder nur ein hübsch aufbereiteter YouTube-Trailer mit dramatischer Musik und viel CG?

Begleitend dazu meldete sich auch der Gaming-Aggregator @mrPyo1 mit einem kryptischen „PlayStation Showcase“ auf X zu Wort. Und weil das offenbar schon reicht, um die Fantasie der Community anzuheizen, brodelt die Gerüchteküche seither auf höchster Stufe. Sogar Jeff Grubb, der inzwischen zum wandelnden Orakel für alles geworden ist, was mit Xbox und PlayStation zu tun hat, warf im Januar den Sommer 2025 als potenziellen Zeitraum in den Raum. Na dann.

Ein paar Spiele hat Sony in der Pipeline

Aber gut, spielen wir das Spiel mit: Sollte dieser Showcase wirklich stattfinden – möglicherweise im Mai oder Juni – dann erwarten uns angeblich ein paar alte Bekannte. Darunter Bungies rätselhafte Projekte Gummy Bears und Marathon, das ebenfalls noch geheimnisvolle Saros vom Returnal-Studio Housemarque, das ziemlich sicher mehr Gameplay in diesem Jahr verspricht, natürlich Ghost of Yotei, sowie das berüchtigte Fairgame$ und Marvel’s Wolverine. Klingt beeindruckend – wenn da nicht das kleine Problem wäre, dass nur wenige Spiele in den letzten Monaten auch nur ansatzweise mit frischen Informationen glänzen konnten.

Die PlayStation-Community ist derweil nicht gerade in Feierlaune. Viele kritisieren das nach wie vor dürftige Line-up, das Sony in der PS5-Generation vorzuweisen hat, wenn man einmal ihren Remaster-Fetisch außen vorlässt. Ein neuer Showcase könnte dieses Bild korrigieren – oder noch weiter verschlechtern, wenn am Ende wieder nur halbgare Multiplayer-Experimente und Live-Service-Versprechen gezeigt werden.

Bis dahin bleibt also nur: abwarten, spekulieren und alle paar Tage X checken. Vielleicht kommt der große Moment. Vielleicht ist alles wieder nur ein weiteres Kapitel im Buch Die Hoffnung stirbt zuletzt – Band 5: Showcase Edition. Wir werden sehen. Irgendwann. Vielleicht.