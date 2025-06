Kommt mit Microsofts offener Xbox-Strategie die 1.000‑Dollar‑Konsole?

Microsofts Xbox-Chefin Sarah Bond hat angekündigt, dass zukünftige Xbox-Systeme nicht mehr an einen proprietären Store gebunden sein sollen. Xbox‑Titel sollen auf Plattformen wie Steam, Epic und weiteren Stores erhältlich sein. Ergänzt wird das durch eine AMD-Kooperation, die Xbox auf PC‑ähnliche Hardware-Basis stellen wird. Diese Entwicklung markiert eine deutliche Abkehr vom klassischen Konsolenmodell – und wirft vor allem eine zentrale Frage auf: Bedeutet das den Weg frei für die 1.000-Dollar-Konsole?

Warum das den Preis hochtreiben könnte

Traditionell wurden Konsolen subventioniert verkauft: die Hardware kostet weniger, um über Spiele- und Abo-Umsätze die Kosten zu kompensieren. Wenn diese Gewinne jetzt durch Drittanbieter‑Stores abgeschöpft werden, fällt die Ausgleichsmöglichkeit weg. Insider argumentieren daher: Der Preis für die Hardware könnte steigen – möglicherweise bis in den vierstelligen Bereich – wie es unter anderem der Insider Kepler_L2 auf spekulativer Basis in den Raum ruft.

Aber: Konkrete Angaben zu einer 1.000‑Dollar‑Konsole existieren bislang nicht. Es handelt sich um Gedankenspiele, die hypothetisch im Kontext von High-End‑Modellen mit Cloud-Funktionen, AI‑Leistungsplus und größeren SSDs stehen.

Ein Blick auf Sony: Weniger Druck = mehr Spielraum

Ein interessanter Vergleich findet sich in unserem vorherigen Artikel „PS6 im Alleingang?“, wo festgestellt wird, dass Sony durch Microsofts strategische Neuausrichtung fast alleine im dedizierten Konsolenmarkt stünde – Nintendo ausgenommen, die weiterhin ihre eigene Fanbasis haben. Das biete Sony Raum, Preise relativ unabhängig zu setzen. Die PS5 Pro zeigte bereits ein relativ hohes Preisniveau von 799 Euro, ohne direkten Xbox‑Konkurrenzdruck. In diesem Umfeld wäre auch eine zukünftige Sony‑Konsole teurer denkbar.

Angesichts von Microsofts Kurswechsel stellt sich eher die Frage, ob es überhaupt noch eine traditionelle Xbox-Konsole geben wird – oder ob wir künftig nur noch lizenzierte Geräte, Handhelds und Streaming-Hardware mit Xbox-Zertifizierung sehen.

In diesem Szenario würde sich Microsoft stärker am PC-Modell orientieren:

Unterschiedliche Partner könnten Xbox-kompatible Geräte herstellen, ähnlich wie bei Windows-PCs.

Microsoft selbst könnte sich auf einen Referenz-Entwurf oder einzelne Premium-Modelle beschränken – mit entsprechendem Preisrahmen von 800 bis 1.000 Dollar.

Gleichzeitig bliebe Game Pass das Zentrum der Marke Xbox, unabhängig von der verwendeten Hardware.

Ein festgelegtes Preissegment gäbe es dann nicht mehr, sondern eher eine Bandbreite – von günstigen Cloud-Sticks oder lizenzierten Mini-Konsolen bis hin zu High-End-Hardware für Enthusiasten.

Das traditionelle Konsolen-Geschäftsmodell verstehen

Seit der ersten PlayStation haben Konsolen-Hersteller ein bewährtes Muster verfolgt:

Hardware-Subvention: Konsolen werden oft mit Verlust verkauft. Sony verlor beispielsweise bei jeder PS3 initial mehrere hundert Dollar, Microsoft bei der ersten Xbox rund 125 Dollar pro Gerät.

Konsolen werden oft mit Verlust verkauft. Sony verlor beispielsweise bei jeder PS3 initial mehrere hundert Dollar, Microsoft bei der ersten Xbox rund 125 Dollar pro Gerät. Software-Kompensation: Die Verluste werden durch Lizenzgebühren (typischerweise 20-30% pro verkauftem Spiel), Store-Provisionen und Abo-Services ausgeglichen.

Die Verluste werden durch Lizenzgebühren (typischerweise 20-30% pro verkauftem Spiel), Store-Provisionen und Abo-Services ausgeglichen. Marktanteil-Fokus: Niedrige Hardware-Preise sollen große Nutzerbasen aufbauen, die dann langfristig profitabel sind.

Microsofts neue Offenheit gegenüber Drittanbieter-Stores wie Steam oder Epic stellt die bisherige Preislogik für Konsolen grundsätzlich infrage. Wenn Spiele nicht mehr ausschließlich über den eigenen Store verkauft werden, entgehen Microsoft nicht nur Provisionen, sondern auch wertvolle Nutzerbindungen an den Game Pass. Ohne diese garantierten Einnahmequellen wird die Hardware plötzlich selbst zum finanziellen Risiko – sie müsste kostendeckend oder sogar mit Gewinn verkauft werden. Historisch erinnert das an Systeme wie die 3DO in den 1990ern, die ohne Subventionen für 700 Dollar (inflationsbereinigt heute rund 1.400 Dollar) verkauft wurde – ein Preis, den der Markt damals kaum akzeptierte.

Die Folge: Xbox wird nicht mehr über ein Gerät definiert, sondern über ein Ökosystem, das viele Preisklassen und Gerätetypen abdeckt. Das ist zwar flexibler – macht Preisvergleiche mit PlayStation aber auch schwieriger. Microsofts Shift hin zu einem Ökosystem-Ansatz (PC, Cloud, Handheld, Konsole) öffnet Türen – aber zwingt die Hardware nicht zwingend in Luxuspreise. Es ist eher plausibel, bewusst verschiedene Modelle anzubieten. Und bei Sony? Der Rückzug von Microsoft stärkt ihre Position, was potenziell höhere Einstiegspreise erlaubt. Dennoch bleibt der Markt variantenreich – von Streaming-Sticks bis hin zu richtig dicken Power‑Konsolen.

Die 1.000-Dollar-Frage

Die 1.000-Dollar-Frage ist dabei weniger, ob es teure Xbox-Varianten geben wird, sondern ob der Begriff „Konsole“ überhaupt noch zeitgemäß ist. Microsoft scheint zu setzen auf ein Zukunftsmodell, in dem „Xbox“ eine Software-Erfahrung ist, die auf verschiedenster Hardware läuft – vom 200-Euro-Streaming-Stick bis zum 2.000-Euro-Gaming-PC.

Was denkt ihr: Ist das die natürliche Evolution der Gaming-Industrie oder verliert Microsoft damit seine Konsolenidentität? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren!