Kommt Steam auf PlayStation? Chancen, Risiken und eine aktuelle Einschätzung

Berichte um Steam auf PlayStation sind immer wieder mal ein Thema, aber laut Branchenexperten stets mit Vorsicht zu genießen. Valve und Sony hätten bisher keine Anzeichen dafür geliefert, dass Steam offiziell auf PlayStation verfügbar sein wird. Nicht jetzt, und mit sehr geringen Chancen in der Zukunft.

Für den Insider Moore’s Law is Dead wirkt ein direkter Deal „unwahrscheinlich“ – zu stark ist die Kontrolle von Sony über das eigene Ökosystem, auch wenn sich gewisse Chancen dadurch ergeben.

Chancen eines Steam-Deals

Theoretisch gäbe es interessante Szenarien. Sony könnte über eine Partnerschaft mit Valve die Vorteile von Steam nutzen, ohne einen eigenen PC-Launcher zu starten. Crossplay-Funktionen würden einfacher integriert, Spieler könnten exklusive PS5-Titel auf Steam erhalten, und Valve würde eventuell eine reduzierte Provision für diese Verkäufe akzeptieren. Für Spieler hieße das eine größere Auswahl, bequemere Freundesnetzwerke und vielleicht sogar einen leichteren Zugang zu PC-Versionen von PlayStation-Spielen.

Die Risiken liegen aber auf der Hand. Sony würde einen Teil der Kontrolle über die eigene Plattform abgeben, Umsatzanteile könnten strittig werden und das exklusive Markenimage könnte leiden. Moore’s Law is Dead betont, dass ein solcher Schritt nur dann Sinn ergeben würde, wenn Sony ein „Macro-Gambit“ gegen Microsoft plant, also eine strategische Maßnahme, um Xbox-Angebote auszugleichen, wie es mit der Xbox Next entstehen könnte. Alles andere sei aktuell eher Spekulation.

Die Realität hinter den Gerüchten

Der Insider macht daher deutlich, dass bislang kein Entwickler Hinweise auf Steam auf PlayStation geliefert hat. Die Gerüchte basieren eher auf Annahmen und einem Versuch, mögliche Szenarien logisch zu erklären. Auch technische Hürden wie die Integration der Steam-API in das PlayStation-System wären nicht trivial. Für PS5-Spieler bedeutet dies, zunächst abzuwarten und keine voreiligen Hoffnungen zu setzen.

Trotz der aktuellen Diskussionen um Steam zeigt sich: Sony ist auf die Plattform von Valve längst nicht angewiesen. Selbst bei einer vermeintlichen Flaute an großen First-Party-Titeln würde die PS6 nach den bisher kursierenden Berichten ihre Hausaufgaben machen – neuer Handheld, erneut starker Fokus auf Singleplayer-Spiele und eine klare Vision für die nächste Generation.

Sony braucht Steam nicht

Sony hat mit der PS4 bewiesen, dass man ein Ökosystem aufbauen kann, das Spieler an sich bindet, ohne zwingend auf Drittanbieter wie Valve angewiesen zu sein. Die Kombination aus Hardware-Innovation, exklusiven Story-Titeln und einer treuen Community dürfte erneut für den gleichen Schub sorgen, den wir damals bei der PS4 gesehen haben.

Interessant ist dabei vor allem die Positionierung gegenüber Microsoft. Ohne direkte Konkurrenz in diesem Segment, wie es sich derzeit abzeichnet, kann Sony die eigenen Strategien freier gestalten, die Preisgestaltung kontrollieren und gleichzeitig die Exklusiv-Inhalte voll ausspielen.

Selbst wenn Steam theoretisch auf PlayStation kommen würde, wäre das eher ein Bonus als ein notwendiger Schritt. Sony hat die Karten in der Hand und könnte – sollte der Fokus auf qualitativ hochwertige Singleplayer-Erfahrungen, portable Features und innovative Services stimmen – die Erfolgsgeschichte der PS4 locker wiederholen. Vielleicht sogar auf einem Niveau, das Microsoft auf absehbare Zeit nicht mehr erreichen kann.

Steam auf PlayStation klingt spannend, ist aber derzeit höchstens eine theoretische Überlegung. Für Spieler bleibt die PS5 weiter auf das PlayStation-Ökosystem angewiesen. Es gibt aktuell keine belastbaren Informationen, nur kreative Gedankenspiele.

Was denkt ihr: Wäre Steam auf der PS5 ein Game-Changer oder eher ein Risiko?