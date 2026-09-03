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Konami kündigt Rev. NOiR für 2027 an

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Rev. NOiR von Konami erscheint 2027 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Alle Fakten zu Kampfsystem, Story und den neuen Trailern im Check.

Rev NOiR

Konami bringt das neue Action-Rollenspiel Rev. „NOiR 2027“ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt. Zwei aktuelle Trailer zeigen erste Gameplay-Szenen, das Kampfsystem und die Hintergründe der Spielwelt.

Das Herzstück der Ankündigung bildet das Echtzeit-Kampfsystem. Konami setzt auf strategische Action, bei der sich die verfügbaren Kampfstile dynamisch an die Entscheidungen der Spieler anpassen. Details zu den genauen Verzweigungen oder Skilltrees fehlen zwar noch, die gezeigten Gameplay-Schnipsel verdeutlichen jedoch eine Ausrichtung auf taktische Positionierung und das Ausnutzen gegnerischer Schwachstellen.

Konami meldet sich damit im Genre der storygetriebenen Action-RPGs zurück. Das Studio versucht, traditionelle Rollenspielelemente mit modernem Kampftempo zu kreuzen.

Typisches Sci-Fi-Fantasy-Szenario als Fundament

Inhaltlich bedient der Titel bekannte Muster. Die Spielwelt droht durch das Phänomen „Lightfall“ zerstört zu werden. Die Hauptfiguren Asch und die Klerikerin Finé reisen durch die Spielwelt, um sogenannte Provitons zu vernichten. Vier Charaktere sind bisher bestätigt: Neben dem Duo ergänzen die Soldatin Diana und der Schütze Cross die Gruppe.

Ein Release im Jahr 2027 schließt Cross-Gen-Versionen für PlayStation 4 oder Xbox One endgültig aus. Die technische Basis konzentriert sich rein auf die Hardware-Architektur von PC, PS5 und Xbox Series X|S. Konami muss bei der Grafik-Engine und der Rechenleistung keine Kompromisse für veraltete Systemarchitekturen eingehen.

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