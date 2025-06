Konami Press Start: Metal Gear Solid Delta und Silent Hill f –Livestream angekündigt

Konami lässt nach dem jüngsten Summer Game Fest nicht lange auf sich warten: Schon am 12. Juni folgt mit dem „Press Start“-Livestream die nächste Präsentation. Um 15 Uhr deutscher Zeit will man auf YouTube knapp 37 Minuten lang neues Material zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Silent Hill f zeigen – erstmals in ausführlicher Form.

Konami bringt sich für den Herbst in Stellung

Beide Titel gehören aktuell zu den wichtigsten Games im Portfolio von Konami. Metal Gear Solid Delta erscheint bereits am 28. August, Silent Hill f folgt am 25. September – jeweils für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Zeit für tiefere Einblicke ist also gut gewählt.

Im Rahmen des Livestreams sollen laut Konami nicht nur längere Gameplay-Szenen gezeigt werden, sondern auch Interviews mit den verantwortlichen Entwicklerteams. Explizit angekündigt sind „exklusive Inhalte“ sowie Einblicke in den Entstehungsprozess. Ob darüber hinaus weitere Titel gezeigt werden, ist bislang nicht bekannt – ausgeschlossen wurde es allerdings nicht.

Beide Spiele waren bereits beim jüngsten State of Play zu sehen – mit gemischten Eindrücken. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bot zwar einen atmosphärischen Trailer, blieb inhaltlich aber eher vage und sorgte aufgrund hölzerner Animationen teils für kritische Reaktionen. Die technischen Fortschritte gegenüber dem Original sind sichtbar, doch ob das Remake spielerisch ebenfalls neue Maßstäbe setzt, bleibt offen.

Silent Hill f hingegen entwickelt sich zunehmend zu einem der spannenderen Horror-Titel des Jahres. Die Entscheidung, das Setting von der bekannten amerikanischen Kleinstadt-Ästhetik in eine japanische Umgebung der 1960er-Jahre zu verlegen, könnte sich als mutiger, aber wirkungsvoller Schritt erweisen. Gerade diese kulturelle Verlagerung weckt Hoffnungen, dass sich Silent Hill f stärker von klassischen Konventionen löst – und der Reihe die Frischzellenkur verpasst, die viele Fans seit Jahren einfordern.

Was erwartet ihr euch vom Livestream – echte Gameplay-Einblicke oder wieder nur PR-Schnitte? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.