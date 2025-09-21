Konami spielt mit dem Gedanken: Welches Metal Gear Solid Remake wollt ihr sehen?

Konami macht beim kommenden Tokyo Game Show-Auftritt ernst und startet die nächste Metal Gear Solid Production Hotline. Im Fokus steht diesmal zwar der Online-Modus Fox Hunt für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, aber spannender ist, was nach der Show passiert. Eine Fan-Umfrage mit brisanten Fragen, darunter die nach dem nächsten möglichen Metal Gear Solid Remake.

Was kommt nach Snake Eater?

Die Fragen der Umfrage sind vorab durchgesickert, und eine davon sorgt für Aufsehen. Fans sollen angeben, welche Spiele der Reihe sie sich als Remake wünschen. Zur Auswahl stehen fast alle großen Kapitel – von den 8-Bit-Klassikern Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake über Metal Gear Solid und Sons of Liberty bis hin zu Guns of the Patriots, Peace Walker sowie Ground Zeroes und The Phantom Pain.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wurde nicht zufällig als Erstes modernisiert, die Story setzt chronologisch am Anfang der Saga an und eignet sich perfekt für neue Spieler. Folgt Konami dieser Linie, könnte als Nächstes Peace Walker anstehen, bevor die Ereignisse in Ground Zeroes und The Phantom Pain weitergeführt werden.

In the upcoming survey for the METAL GEAR – PRODUCTION HOTLINE at TGS2025, a couple questions stood out to me. 🤔🧐 pic.twitter.com/risfFUH7ks — Metal Gear Network – MGN (@MGSMGN) September 20, 2025

Fan-Liebling bleibt das erste MGS

Seit Jahren wünschen sich Fans ein Remake des originalen Metal Gear Solid von der PlayStation 1. Das Spiel gilt bis heute als Meilenstein, hat aber technisch am meisten Nachholbedarf. Sollte Konami auf Fan-Stimmen hören, dürfte dieses Remake die besten Chancen haben.

Ein weiterer Hinweis versteckt sich in der Umfrage. Fans werden gefragt, ob sie sich im Livestream auch Infos zu einer Master Collection Volume 2 wünschen. Der erste Teil erschien bereits 2023 mit Metal Gear Solid, 2 und 3. Zwei Jahre später fehlt von einer Fortsetzung jede Spur, jetzt könnte es endlich soweit sein.

Konami testet hier ganz klar das Wasser. Ob am Ende wirklich mehrere Remakes entstehen oder nur ein Projekt grünes Licht bekommt, bleibt offen. Wahrscheinlicher ist, dass zunächst das Remake zu Metal Gear Solid im Fokus steht, während die chronologische Route (Peace Walker → MGS V) eher langfristig denkbar wäre.

Egal wie: Die Serie lebt wieder, und die Fans dürfen diesmal mitreden.