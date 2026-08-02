Konami verrät, warum ein einzelnes Silent Hill Remake gescheitert wäre

Konami-Producer Motoi Okamoto genehmigte auf der Entwicklerkonferenz CEDEC das Budget für drei Spiele und einen Kinofilm zeitgleich, um das vertrauenslose Abwarten der Spieler bei halben Marken-Revivals zu durchbrechen.
Auf dem Event schlüsselte die Führungsebene die Logik hinter dem gebündelten Reboot-Repertoire auf, das seit dem Erfolg des „Silent Hill 2 Remake“ die Spieler begeistert.
Testing-the-Waters-Falle
Ein einzelnes Remake dient Publishern als Testballon. Verkauft sich die Neuauflage schlecht, wandert die Marke zurück ins Archiv. Zielgruppen erkennen diese Zögerlichkeit. Wer ein Abwarten der Entwickler spürt, wartet selbst ab.
Konami kalkulierte intern, dass ein isoliertes Remake bestenfalls die Hälfte der früheren Kernzielgruppe zurückgebracht hätte. Das Risiko stagnierender Verkäufe stieg dadurch drastisch. Statt den Markt vorsichtig anzutesten, forderte das Management bereits bei der Freigabe von „Silent Hill 2“ das grüne Licht für Neuprojekte wie „Silent Hill f“ und „Silent Hill: Townfall“.
Studio-Outsourcing und jährliche Taktung
Die Transformation einer inaktiven Marke verlangt permanente Marktpräsenz. Das Entwicklerteam setzt auf externe Partner wie Bloober Team, NeoBards Entertainment und No Code, um mehrere Produktionen parallel zu steuern. Das reduziert interne Entwicklungskapazitäten und verteilt das finanzielle Wagnis auf verschiedene Produktionsstätten.
Ein Projekt pro Jahr lautet die Zielvorgabe des Producers. Das nächste Release „Silent Hill: Townfall“ steht am 24. September an. Kontinuität schlägt Einzelevent.
Ein isolierter Testballon signalisiert Unsicherheit. Konamis Entscheidung, Kapazitäten für mehrere Jahre bindend zu verplanen, verhindert den typischen Teufelskreis aus vorsichtigem Käuferverhalten und abgebrochenen Marken-Reboots. Spieler haben nun verlässliche Release-Fenster statt jahrelanger Ungewissheit nach einem einzelnen Remake.
Ja den erfolg würde ich denen gönnen weil capcom brauch Konkurrenz aber es ist kein selbsläufer. Z b SHf spricht mich überhaupt nicht an und bei townfall es sieht halt uninteressant aus ich muss es nicht Day one spielen (vorallem ego Perspektive). Die jährlichen releases machen nur dann sinn wenn die qualität gehalten werden kann und da sehe ich capcom in vorteil durch die eigne engine sowieso in house Entwicklung sachen können spontan gewechselt werden wenn ein Studio mehr zeit braucht. Auch wenn Konami ein lauf hat in moment darf man trotzdem nicht vergessen was das unternehmen in der Vergangenheit geleistet hat bzw. Warum man überhaupt die games sparte für sich wieder entdeckt hat
Sollte es Konami gelingen, mit all seinen angebundenen Studios, so wie in den letzten paar Jährchen mit Bloober Team, NeoBards Entertainment & heute Screen Burn, die Qualität aufrecht zu erhalten und weiter zu liefern, haben wir hier ein waschechtes Revival der Reihe & den Anschluss an die ursprüngliche Trilogie.
Dahingehend eine Alternative auf qualitativer Augenhöhe mit der Resident Evil Marke zu haben ist für Horror Liebhaber wie mich in heutigen Zeiten ein unterhaltsames Geschenk, in das ich gerne investiere, damit es mir auf künftige Jahre hinweg erhalten bleibt und wenn ich ehrlich bin hätte ich nie angenommen, dass ein Gigant wie Konami entgegen der Irrfahrt der vergangenen 20 Jahre hier nochmal die Kurve bekommt.
Sollte sich Townfall auf einem Level mit 2 Remake & f befinden, wovon ich ausgehe, betrachte ich die Marke wie zu Beginn der 2000er künftig gerne wieder als nicht wegzudenkende Alternative.