Konami verrät, warum ein einzelnes Silent Hill Remake gescheitert wäre

Konami-Producer Motoi Okamoto genehmigte auf der Entwicklerkonferenz CEDEC das Budget für drei Spiele und einen Kinofilm zeitgleich, um das vertrauenslose Abwarten der Spieler bei halben Marken-Revivals zu durchbrechen.

Auf dem Event schlüsselte die Führungsebene die Logik hinter dem gebündelten Reboot-Repertoire auf, das seit dem Erfolg des „Silent Hill 2 Remake“ die Spieler begeistert.

Testing-the-Waters-Falle

Ein einzelnes Remake dient Publishern als Testballon. Verkauft sich die Neuauflage schlecht, wandert die Marke zurück ins Archiv. Zielgruppen erkennen diese Zögerlichkeit. Wer ein Abwarten der Entwickler spürt, wartet selbst ab.

Konami kalkulierte intern, dass ein isoliertes Remake bestenfalls die Hälfte der früheren Kernzielgruppe zurückgebracht hätte. Das Risiko stagnierender Verkäufe stieg dadurch drastisch. Statt den Markt vorsichtig anzutesten, forderte das Management bereits bei der Freigabe von „Silent Hill 2“ das grüne Licht für Neuprojekte wie „Silent Hill f“ und „Silent Hill: Townfall“.

Studio-Outsourcing und jährliche Taktung

Die Transformation einer inaktiven Marke verlangt permanente Marktpräsenz. Das Entwicklerteam setzt auf externe Partner wie Bloober Team, NeoBards Entertainment und No Code, um mehrere Produktionen parallel zu steuern. Das reduziert interne Entwicklungskapazitäten und verteilt das finanzielle Wagnis auf verschiedene Produktionsstätten.

Ein Projekt pro Jahr lautet die Zielvorgabe des Producers. Das nächste Release „Silent Hill: Townfall“ steht am 24. September an. Kontinuität schlägt Einzelevent.

Ein isolierter Testballon signalisiert Unsicherheit. Konamis Entscheidung, Kapazitäten für mehrere Jahre bindend zu verplanen, verhindert den typischen Teufelskreis aus vorsichtigem Käuferverhalten und abgebrochenen Marken-Reboots. Spieler haben nun verlässliche Release-Fenster statt jahrelanger Ungewissheit nach einem einzelnen Remake.