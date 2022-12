Konkurrenz für Cyberpunk: Edgerunners? Anime zu NieR: Automata startet Anfang Januar

Nach einem erfolgreichen Arcane und Cyberpunk: Edgerunners folgt schon bald der Anime zu NieR: Automata. Das narrative Action-RPG erschien ursprünglich bereits 2017 und faszinierte insbesondere durch seine verschachtelte Geschichte, die erst nach mehrmaligem Durchspielen die Reise der Kampf-Androiden 2B und 9S zu einem tatsächlichen Ende führt.

Am 7. Januar 2023 soll NieR: Automata Ver1.1a vom Anime-Studio Aniplex in Zusammenarbeit mit NieR-Schöpfer Yoko Taro erscheinen. Der gewählte Titel ist nicht nur wie gewohnt sperrig und schwer zu merken, sondern deutet auch an, was von Yoko Taro bereits bestätigt wurde: Dieser Anime wird mehr als nur eine bloße Nacherzählung des Spiels.

NieR: Automata Ver1.1a für alte und neue Fans

Yoko Taro erklärte, dass man mit NieR: Automata Ver1.1a nicht nur stumpf die Handlung des Spiels kopieren möchte.

„Der Titel ‚Nier:Automata‘ war eine Story, die wir für ein Spiel kreiert haben, es also zu kopieren, würde keine interessante Story für einen Anime hergeben. Deshalb habe ich die Idee vorgebracht, Dinge zu verändern.“ Yoko Taro via Aniplex, YouTube

Indem man teilweise eigene Wege mit dem Anime geht, dürften auch alteingesessene Fans eine neue Erfahrung geboten bekommen.

Eine Änderung seht ihr bereits in den vielen kurzen Teasern zu NieR: Automata Ver1.1a. Im „Promo File 006“ wird nämlich Lily vorgestellt, die im Spiel nur ganz kurz am Rande erscheint. In der Anime-Serie wird sie offenbar eine wichtigere Rolle spielen.

NieR: Automata Ver1.1a sieht vielversprechend aus

Seit einigen Wochen und Monaten gibt es immer wieder mehrere Teaser-Trailer zu sehen. Das neueste Video erschien über Weihnachten und zeigt eine bekannte Szene aus dem Spiel. Es handelt sich um das Intro und den ersten Kampf zwischen 2B und einer riesigen Maschine.

NieR: Automata Ver1.1a erscheint voraussichtlich am 7. Januar. Crunchyroll bringt den Anime mit deutschen Untertiteln in den Westen.