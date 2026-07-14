Kostenloses Update für Octopath Traveler 0 bringt neuen Superboss und Crossover-Held

Square Enix bringt im Laufe des Jahres 2026 ein kostenloses Content-Update für „Octopath Traveler 0“. Neben einer brutalen Herausforderung in der Monster-Arena zieht ein bekannter Crossover-Gast in eurer Siedlung Wishvale ein.

Wer die Story durchgespielt und seine Truppe mit massig Nüssen auf das absolute Maximum gepusht hat, bekommt endlich Nachschub. Square Enix bringt den geheimen Boss Amatsukami no Orochi zurück in die Arena – und zwar in einer deutlich härteren Version.

Zuerst müsst ihr euch im verbesserten Fang-Kampf beweisen, bevor die eigentliche Arena-Schlacht startet. Wer das Original noch im Kopf hat, weiß um die fiesen Schwachstellen-Wechsel und den vernichtenden Pixelschaden. Die neue Variante dürfte selbst High-Level-Teams alles abverlangen. Ein echter Härtetest.

Besuch aus einer anderen HD-2D-Welt

Auch für den Wiederaufbau eurer Siedlung gibt es Neuigkeiten. Jäger Phenn erhält in Wishvale einen Empfehlungsbrief für einen neuen Bewohner. Es handelt sich um einen „Reisenden aus einer anderen Welt“.

Obwohl Square Enix nur eine Silhouette zeigt, ist das Geheimnis quasi gelüftet. Alles deutet auf Elliot aus dem jüngst erschienenen Rollenspiel „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ hin. Damit rücken die beiden HD-2D-Universen ein Stück näher zusammen.

Das Update ist eine feine Sache für alle, die das Hauptspiel seit dem Release im Dezember 2025 bereits komplett auseinandergenommen haben. Besonders der knackige Arena-Kampf dürfte die Motivation noch einmal ankurbeln. Kostenlose Zusatzinhalte nimmt man bei einem 100-Stunden-Umfang ohnehin gerne mit.

Wie sieht eure Truppe aktuell aus? Habt ihr das maximale Level schon erreicht und die perfekte Taktik für die Arena bereit, oder müsst ihr Wishvale erst noch fertig aufbauen? Schreibt es uns in die Kommentare!