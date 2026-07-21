KOTOR Remake: Enthüllung nach drei Jahren Entwicklungs-Neustart angeblich nah

Das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ steht nach jahrelanger Funkstille angeblich vor seiner ersten echten Präsentation. Nach der Trennung von Aspyr Media und der kompletten Übernahme durch Saber Interactive vor drei Jahren soll das Projekt nun weit genug sein.

Ein neuer Release zeichnet sich nach jüngsten Berichten allerdings frühestens für 2028 ab.

Saber fängt bei null an

Fünf Jahre nach der ersten Ankündigung existiert von dem Spiel öffentlich noch immer kein einziger Frame Gameplay. Der Wechsel des Entwicklerstudios von Aspyr zu Saber Interactive glich im Jahr 2021 einem Totalschaden. Die geleistete Vorarbeit flog komplett in den Papierkorb. Saber baute das Fundament in den vergangenen 36 Monaten von Grund auf neu auf.

Neues Personal wurde branchenweit angeworben. Ressourcen aus verschiedenen Studio-Standorten flossen zusammen. Laut Branchen-Insidern verläuft die Entwicklung derzeit ohne sichtbare Störungen. Das ist eine Nachricht. Nach den Turbulenzen der Vergangenheit ist Stabilität allerdings die Mindestanforderung.

Ankündigung im Jahr 2026 bleibt ein bewegliches Ziel

Ein Re-Debüt des Titels ist laut aktuellen Berichten noch für das laufende Jahr 2026 vorgesehen. Als wahrscheinlichste Bühne gelten die Game Awards im Dezember. Alternativ steht die Star Wars Celebration im April 2027 im Raum. Ein Veröffentlichungsfenster vor 2028 ist angesichts der langen Produktionszyklen moderner AAA-Projekte nicht ganz unrealistisch, aber sportlich gedacht.

Das Muster ist bekannt. Wer ein Projekt mitten in der Produktion neu startet, frisst Jahre. Die lange Stille der Verantwortlichen war deshalb folgerichtig. Besser gar kein Material als halb gare Rendertrailer. Ob Saber uns am Ende alle überraschen wird, zeigt sich dann.

Ein bekannter Name macht noch kein funktionierendes Kampfsystem – das gilt auch für Star Wars. Drei Jahre Entwicklungszeit seit dem Neustart sind für ein Remake dieser Größenordnung das absolute Minimum. Vor ersten echten Gameplay-Szenen bleibt die Meldung lediglich eine Positionsbestimmung ohne handfesten Nutzwert. Geduld ist weiterhin die einzige Option.