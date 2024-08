Krafton übernimmt Tango Gameworks Team und die Hi-Fi Rush-Marke

Kafton beabsichtigt zudem, Tango Gameworks bei seinem Engagement für Innovation und der Schaffung neuer, spannender Erlebnisse für die Fans zu unterstützen. Der bestehende Spielekatalog, einschließlich The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo und das ursprüngliche Hi-Fi Rush Spiel, bleibt unverändert und wird weiterhin wie gewohnt verfügbar sein.

What do you think?