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Krieg kehrt zurück: Darksiders Warmastered Edition landet auf PS5 und Xbox Series

THQ Nordic bringt Darksiders Warmastered Edition nativ auf PS5 & Xbox Series. Alle Infos zu Preis, Termin und warum sich der Klassiker 2026 noch lohnt.

Lukas Neumann
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Als leidenschaftlicher Gamer und Padawan von Niklas begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung aktueller Branchenthemen und...
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Darksiders 4 Teaser

THQ Nordic bringt das Erstlingswerk der Reiter-Saga, die „Darksiders Warmastered Edition“, am 19. Mai nativ auf die aktuelle Konsolengeneration. Das Upgrade schließt die Lücke für Next-Gen-Besitzer, die den apokalyptischen Mix aus Zelda-Rätseln und God of War-Action in optimaler Performance erleben wollen.

Darksiders lebte schon immer von seinem markanten Comic-Stil aus der Feder von Joe Madureira. Während die Last-Gen-Versionen bereits solide liefen, verspricht der native Port vor allem stabilere Bildraten und schnellere Ladezeiten. Eine spezielle PS5 Pro-Optimierung wird nicht erwähnt.

In einem Spiel, das stark auf präzises Timing beim Ausweichen und wuchtige Kombo-Ketten setzt, ist eine felsenfeste Performance mehr als nur ein Bonus. Wer das Original kennt, weiß: Wenn Krieg sein Schwert „Chaosfresser“ schwingt, darf der Bildschirm bei den Partikeleffekten nicht in die Knie gehen.

Warum Darksiders heute noch zieht

In einer Zeit, in der viele Action-Adventures in riesigen, teils leeren Open Worlds versinken, wirkt Darksiders fast schon erfrischend klassisch.

  • Dungeon-Design: Die Rätsel-Dichte erinnert an die Hochphase von The Legend of Zelda, kombiniert mit dem düsteren Artdesign der Apokalypse.
  • Progression: Das Freischalten neuer Fähigkeiten (wie die Crossblade) dient nicht nur dem Kampf, sondern öffnet Metroidvania-typisch neue Wege in der Welt.
  • Pacing: Das Spiel verzichtet auf unnötigen Ballast und konzentriert sich auf die Kernmechaniken – Kampf, Erkundung, Bosskampf.

Für Neulinge bietet der Release den perfekten Einstiegspunkt. Wer die Serie bisher ignoriert hat, findet hier das spielerische Fundament, das später den Weg für die deutlich offeneren Nachfolger ebnete.

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Dieser Release ist keine Neuerfindung des Rades, sondern eine konsequente Pflege des Katalogs. Die Darksiders-Marke bleibt damit im Gespräch – was die Hoffnung auf ein echtes Darksiders 4, um die Geschichte der vier Reiter endlich abzuschließen, am Leben erhält. Wer das Spiel bereits auf der PS4 oder Xbox One besitzt, wird hier vermutlich keine lebensverändernden Neuerungen finden, aber für Sammler und „Current-Gen-Puristen“ ist der physische Release zum fairen Preis von 29,99 EUR ein solider Deal.

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