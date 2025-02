Krise überwunden? PS5 Pro-Laufwerk wieder bequem verfügbar

Gute Nachrichten für alle PlayStation 5-Besitzer! Das PS5 Pro-Laufwerk, nach langer Wartezeit, ist derzeit bequem verfügbar – und das bedeutet: Es ist Zeit zu handeln, bevor es vielleicht erneut ausverkauft ist.

Besonders für diejenigen, die eine PS5 oder PS5 Pro Digital Edition besitzen und auf das nachrüstbare Blu-ray-Laufwerk gewartet haben, bietet sich nun eine seltene Gelegenheit, das fehlende Puzzleteil für die Disc-Kompatibilität zu erwerben.

Das PS5-Laufwerk wurde im Zuge der neuen PS5 Slim-Modelle vorgestellt und richtet sich vor allem an Spieler, die ihre digitale Edition der Konsole aufwerten möchten, um auf physische Discs zugreifen zu können. Es ist eine perfekte Lösung für diejenigen, die nicht nur auf digitale Käufe angewiesen sein wollen und gleichzeitig die Möglichkeit nutzen möchten, günstige Gebrauchtspiele zu kaufen oder auf Sammlereditionen und Blu-ray-Filme in 4K-Qualität zurückzugreifen. Die Zeiten, in denen man mit der PS5 Pro ausschließlich digitale Inhalte auf der PS5 konsumieren konnte, sind somit vorbei.

SONY Disc-Laufwerk für PS5® Digital / PS5 Pro Erweitere deine PlayStation®5-Digital Edition-Konsole oder PS5 Pro mit einem Disc-Laufwerk 129,99 EUR See It

Warum ein PS5-Laufwerk?

Das PS5-Laufwerk ist nicht nur funktional, sondern fügt sich auch optisch perfekt in das Design der Konsole ein. Die Installation ist denkbar einfach – ein einfaches Anstecken reicht aus, um die digitale PS5-Edition in eine vollwertige Disc-Variante zu verwandeln. Das Laufwerk unterstützt alle PS5- und PS4-Discs sowie 4K-Blu-ray-Filme, was es zu einem wahren Allrounder für Multimedia-Enthusiasten macht. Der einzige Haken: Zur Ersteinrichtung ist eine Internetverbindung notwendig, und das Laufwerk kann später auch auf andere Konsolen übertragen werden.

Die Nachfrage nach diesem praktischen Zubehör ist enorm. In der Vergangenheit waren die Bestände im Handumdrehen vergriffen, und auch jetzt sind die Stückzahlen sicherlich noch begrenzt. Wer also Interesse an dem PS5-Laufwerk hat, sollte nicht zögern. Es heißt nun: Schnell zugreifen, bevor der Artikel erneut als „nicht verfügbar“ angezeigt wird. Ein Blick in die großen Onlineshops zeigt zudem, dass die Verfügbarkeit nicht bei allen Händlern gegeben ist – und aktuell gibt es sogar Schwierigkeiten beim Zugriff auf den PlayStation-Onlineshop, was wohl der gewaltigen Nachfrage geschuldet ist.

Das PS5-Laufwerk ist ein echtes Must-Have für alle, die ihre PS5 Digital Edition endlich aufrüsten möchten. Wer schnell handelt, kann sich ein Stück Hardware sichern, das die Nutzung von physischen Discs und Blu-ray-Filmen auf der PS5 wieder möglich macht.