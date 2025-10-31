Kritik am PS5 Pro-Support wird lauter, und Sony muss endlich reagieren

Die Diskussion um die PS5 Pro nimmt zunehmend eine unschöne Wendung. Kaum ein Jahr nach dem Launch häufen sich Stimmen, die immer wieder von Performance-Problemen, Flackern und fehlenden Optimierungen berichten. Und Sony? Die schauen offenbar nur zu.

Ausgerechnet bei der 799-Euro-Konsole, die als „Premium-Upgrade“ beworben wurde, scheint vieles immer mal wieder nicht rundzulaufen. Und genau das befeuert den Eindruck, den wir schon in unserem Artikel „PS5 Pro: Teuer, stark – und trotzdem ein Beta-Testgerät“ gezeichnet haben. Die Hardware ist eindrucksvoll, aber die Umsetzung hinkt hinterher.

Flackern, Artefakte und fehlende PS5 Pro-Patches

Das größte Thema derzeit ist PSSR, Sonys hauseigene Upscaling-Technik. Eigentlich soll sie für schärfere Bilder und stabilere Framerates sorgen. In der Praxis sorgt sie aber in manchen Spielen für Flackern und Grafikfehler, die auf der normalen PS5 gar nicht vorkommen. Beispiele wie Silent Hill F oder jüngst The Outer Worlds 2 zeigen, dass einige Studios den PS5 Pro-Support entweder nicht richtig implementieren oder gleich ganz ignorieren. Auffällig ist dabei, dass vor allem Third-Party-Titel von diesen Problemen betroffen sind, während Sonys eigene Spiele auf der PS5 Pro hingegen meist stabil und technisch sauber laufen.

Die Kritik aus der Community ist deutlich: Wenn die teurere Konsole unter Umständen schlechter läuft als das Basismodell, ist das schlicht inakzeptabel. Selbst Branchenkenner wie der YouTuber Moore’s Law Is Dead nennen das „ridiculous and insulting“ – und sie haben recht.

Viele Spiele laufen zwar grundsätzlich besser – Borderlands 4 etwa erreicht inzwischen stabile 60 FPS bei höherer Auflösung – aber oft ohne offiziellen PS5 Pro-Patch. Für Early Adopter, die den Aufpreis bezahlt haben, ist das ein schwacher Trost.

Fehlender Druck auf Entwickler

Sony trägt daran eine Mitschuld. Wer eine Premium-Konsole verkauft, muss auch sicherstellen, dass Entwickler sie konsequent unterstützen. Aktuell wirkt es aber, als würde Sony das Thema laufen lassen. Dabei hätte man genug Hebel in der Hand. Spiele ohne ordentliche PS5 Pro-Optimierung könnten im Store schlechter platziert oder mit Warnhinweis versehen werden.

Genau das fordern inzwischen viele Fans, nicht aus Wut, sondern aus Frustration. Denn wer 799 Euro bezahlt, erwartet, dass jedes größere Spiel mindestens einen funktionierenden PS5 Pro-Support bietet. Alles andere wirkt wie halbe Arbeit zum Vollpreis.

Warten auf FSR 4 und PSSR 2?

Eine mögliche Erklärung liefert die Gerüchteküche. Manche Entwickler sollen auf FSR 4 (AMD) und PSSR 2 warten, die Anfang 2026 offiziell für die PS5 Pro verfügbar sein sollen. Diese neuen Upscaling-Technologien sollen Bildqualität und Performance deutlich verbessern. Das klingt nachvollziehbar, aber es rechtfertigt nicht, dass aktuelle Spiele fehlerhaft erscheinen oder gar ohne Optimierung ausgeliefert werden.

Sony könnte hier proaktiv kommunizieren, etwa mit einer Roadmap, einem klaren Statement, eine Verpflichtung gegenüber Käufern. Stattdessen herrscht Funkstille, und der Eindruck, dass die PS5 Pro noch immer nicht wirklich „fertig“ ist.

Die PS5 Pro steht sinnbildlich für Sonys aktuelle Strategieprobleme. Technisch beeindruckend, kommunikativ schwach, in der Praxis ungleichmäßig. Unser früherer Artikel brachte es auf den Punkt: Die Konsole fühlt sich an wie ein öffentlicher Betatest, und genau das bestätigen die jüngsten Berichte.

Sony sollte die Kritik ernst nehmen. Wenn man schon fast 800 Euro verlangt, dann darf es keine Kompromisse bei der Spielerfahrung geben. Keine halben Upgrades, keine unausgereiften Patches.

Die PS5 Pro kann großartig sein, aber nur, wenn Sony endlich anfängt, sie auch als das zu behandeln, was sie vorgibt zu sein: eine echte Premium-Konsole. Bis dahin bleibt sie für viele das, was sie nie hätte sein sollen, ein technisches Versprechen mit Beta-Charakter.