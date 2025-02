Kritik an PSN-Ausfallreaktion: Spieler ohne PS Plus fordern Entschädigung und eine klare Stellungnahme

Der jüngste PSN-Ausfall am vergangenen Wochenende hat eine Welle der Empörung unter den PlayStation-Besitzern ausgelöst – und nicht nur bei denen, die auf das kostenpflichtige PS Plus-Abonnement angewiesen sind. Während Sony den betroffenen PS Plus-Abonnenten großzügig fünf zusätzliche Tage als Entschädigung gewährt, wurde eine klare Trennung zwischen den Spielern mit und ohne PS Plus gezogen, die viele zu der Frage brachte: Warum werden nicht alle betroffenen Spieler entschädigt?

Der Ausfall begann am Freitagabend und dauerte fast 24 Stunden, was für viele Spieler eine lange Wartezeit war, um auf ihre digitalen Spiele zugreifen zu können. Besonders bitter war für viele die Tatsache, dass nicht nur Online-Spiele betroffen waren – auch Free-to-Play-Titel wie Fortnite und Roblox, die keinen PS Plus-Abonnement erfordern, waren nicht zugänglich. Spieler ohne PS Plus-Abonnement fanden sich somit nicht nur im Unklaren darüber, was genau passiert war, sondern auch ohne eine Entschädigung, obwohl sie von denselben Problemen betroffen waren.

Für Sony nur Spieler zweiter Klasse?

„Es ist frustrierend“, erklärt ein betroffener Nutzer auf ResetEra. „Ich habe kein PS Plus und konnte trotzdem keine der digitalen Spiele spielen, die ich besitze. Es fühlt sich an, als würde ich als zweiter Klasse PlayStation-Fan behandelt.“ Eine andere Stimme fügte hinzu: „Ich wollte einfach nur meine Offline-Spiele genießen, doch selbst die waren blockiert. Warum erhalten nur PS Plus-Abonnenten eine Entschädigung?“ Diese Äußerungen spiegeln eine weitverbreitete Enttäuschung wider, die viele Spieler dazu bringt, sich fragen, ob ihre Interessen in der Playstation-Community überhaupt gehört werden.

Während Sony sich für das „Betriebsproblem“ entschuldigte, das den Ausfall verursachte, blieb die Ursache des Fehlers im Dunkeln. Die mangelnde Transparenz hinsichtlich der Ursache und der Schritte, die Sony unternimmt, um solche Probleme zukünftig zu vermeiden, hat das Vertrauen der Fans weiter erschüttert. „Eine detaillierte Erklärung fehlt“, meinte ein weiterer User. „Wir werden im Unklaren gelassen und müssen uns mit einer vagen Entschuldigung zufriedengeben.“

Doch nicht nur das: Die Forderungen nach einer gerechten Entschädigung für alle betroffenen Spieler werden immer lauter. Es scheint, als ob PlayStation-Fans, die nicht bereit sind, für das Online-Erlebnis zu zahlen, von Sony nicht ernst genommen werden. Die Ungleichbehandlung zwischen PS Plus-Abonnenten und anderen Spielern könnte langfristig das Image von Sony schädigen und die Kundentreue gefährden.

Ausführlichere Stellungnahme gefordert

Es wird außerdem erwartet, dass Sony in den kommenden Tagen eine Stellungnahme abgibt, um sowohl die Ursachen des Ausfalls zu klären, als auch den betroffenen Spielern ein umfassenderes Entschädigungsangebot zu unterbreiten. Sollte Sony diese Forderungen nicht erfüllen, könnte das Vertrauen der Community weiter sinken und sich langfristig negativ auf das Unternehmen auswirken.

Insgesamt spiegeln die Reaktionen genau das wider, was wir auch in diesem Artikel kritisiert haben. Dabei geht es weniger um die Tatsache, dass es überhaupt zu solchen Ausfällen kommen kann, als vielmehr um die Art und Weise, wie Sony mit seinen zahlenden Kunden umgeht.