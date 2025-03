Kult-Klassiker der PS1 überraschend als Remaster veröffentlicht

Gestern fand die vermutlich letzte Nintendo Direct, die sich nicht mit der Nintendo Switch 2 befasst, statt. Zu sehen gab es ein paar neue Nintendo-Spiele, eine Reihe von Trailern und auch die ein oder andere Überraschung. Ein PlayStation-Hit aus dem Jahr 1999 wurde etwa als Remaster veröffentlicht – und das auch für PS4 und PS5!

Kult-RPG von Square ist zurück

Bei legendären PlayStation-Rollenspielen von Square denken die allermeisten verständlicherweise zuerst an Final Fantasy. Mit SaGa Frontier 2 erschien 1999 aber ein RPG, das mit der bekannteren Serie nichts zu tun hat und zumindest in Japan ebenfalls großen Erfolg hatte. 2000 erschien der Titel dann auch in den USA und dem Rest der Welt, konnte allerdings nie an den Erfolg in Japan anknüpfen. Jetzt bekommt das Spiel aber eine neue Chance.

SaGa Frontier 2 Remastered wurde auf der Nintendo Direct nämlich nicht nur völlig überraschend vorgestellt, sondern direkt auch für PS4, PS5, Nintendo Switch, PC und Mobile veröffentlicht. Das Remaster kostet knapp 30 Euro. Zu den Verbesserungen zählen eine komplett überarbeitete UI, ein flüssigeres Spielerlebnis, höhere Auflösungen, neue Events und Charaktere sowie verbesserte Bosskämpfe. Zudem kann das Spieltempo erhöht werden und ein New Game Plus wurde ebenfalls eingeführt.

Schaut euch am besten einen Trailer vom Remaster an, um euch selbst einen Eindruck zu machen:

Das ist SaGa Frontier 2

Die Geschichte des RPGs dreht sich um Gustave und Wil. Gustave ist der Erbe einer angesehenen Königsfamilie, Wil hält sich mit Gelegenheitsjobs bei Ausgrabungen über Wasser. Obwohl ihre Schicksale ganz gegensätzlich wirken, sind ihre Geschichten auf mysteriöse Weise miteinander verbunden. Die besondere Wasserfarben-Ästhetik verleiht dem Ganzen einen ganz einzigartigen Charme.

Gekämpft wird, wie für Rollenspiele aus dieser Zeit typisch, in Rundengefechten. Es gibt eien Vielzahl an Fähigkeiten und Kombos, mit denen auch die fiesesten Bosse besiegt werden können. Die Charaktere werden dabei natürlich immer stärker und lernen neue Skills und Rollen.