Kurios: Sony verschenkt PlayStation Plus – leider für einige zu spät

Sony hat mal wieder ein kleines Geschenk für seine treue Community – und es kommt mit der Präzision eines Weckers, der drei Tage zu spät klingelt. Als Wiedergutmachung für den massiven PSN-Ausfall im Februar verteilt Sony fünf Tage PlayStation Plus an betroffene Nutzer. Klingt gut? Ja, wäre da nicht der typische Sony-Twist: Die E-Mail mit der frohen Botschaft trudelte erst ein, nachdem die meisten Spieler ihr Geschenk schon längst verbraucht hatten.

Überraschung! Ihr habt was bekommen – vor ein paar Tagen

Man stelle sich vor: Du öffnest deine E-Mails am 27. März und liest, dass du fünf Tage kostenloses PlayStation Plus bekommst – ab dem 24. März. Großartig! Zu dumm nur, dass du in der Zeit bereits munter gezockt hast, ohne überhaupt zu wissen, dass du auf Sonys Rechnung spielst. Das berichtet ein User auf Reddit, der damit nicht alleine ist.

Besonders schön für all jene, die gar nicht mehr aktiv bei PlayStation Plus waren. Die hatten vielleicht Hoffnung auf eine nette Überraschung – stattdessen kam die Erkenntnis, dass die Gratis-Tage längst verstrichen sind. Immerhin war das Angebot so limitiert wie die Verfügbarkeit einer PS5 zur Markteinführung.

Sony und das Timing – eine ewige Liebesgeschichte

Der Ablauf lief ungefähr so reibungslos wie ein PSN-Login während eines Serverausfalls. Sony entschied sich nämlich für eine gestaffelte Einführung. Die Gratis-Tage wurden ohne Vorwarnung gutgeschrieben, sodass Spieler nur durch einen Blick auf ihr PS Plus-Ablaufdatum herausfinden konnten, ob sie zu den Glücklichen gehörten. Wer nicht gerade täglich seine Account-Daten checkt, hatte also Pech gehabt.

Und dann die E-Mail – wie ein verspäteter Geburtstagsgruß, der einen Tag nach der Party ankommt. „Übrigens, du hattest da was!“ Super. Soll man sich jetzt freuen oder ärgern? Wahrscheinlich beides, denn so ist es halt mit Sony: Sie meinen es gut, aber am Ende bleibt dieses gewisse „Ach, Sony …“ Gefühl.

Klar, es sind nur fünf Tage PlayStation Plus, kein lebensverändernder Jackpot. Aber wenn schon eine Entschädigung, dann bitte mit einer Kommunikation, die nicht so wirkt, als hätte sie ein gelangweilter Praktikant auf den letzten Drücker rausgehauen.

Also, wer von euch hat sein Gratis-PS Plus aktiv genutzt – oder gehört ihr zu den Glücklichen, die es erst erfahren haben, als es schon vorbei war?