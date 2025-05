La Quimera – Der Killzone-Klon startet im Early Access und endet in Ernüchterung

Was zunächst als Hoffnungsschimmer für Shooter-Fans und als spiritueller Erbe von Killzone gehandelt wurde, hat sich in kürzester Zeit zum Lehrstück für verpatztes Erwartungsmanagement entwickelt. La Quimera, das ambitionierte Sci-Fi-Shooter-Projekt des ukrainischen Studios Reburn, ist nach einer kurzfristigen Release-Verschiebung nun im Early Access auf Steam gelandet – und enttäuscht (vorerst) auf fast allen Ebenen.

Ursprünglich für den 25. April 2025 angekündigt und noch wenige Tage vor Release mit Testversionen an die Presse verteilt, verschwand La Quimera kurzzeitig von der Bildfläche. Erst am Releasetag meldete sich Reburn per Discord mit der Nachricht, dass das Spiel nicht wie geplant erscheinen würde. Weitere Statements auf Steam folgten schleppend, bis man schließlich einräumte: Das Spiel kommt, aber nicht fertig. Statt eines vollständigen Titels erwartet Käufer nun ein unfertiger Early-Access-Shooter mit zahlreichen Baustellen.

Wie La Quimera seinen eigenen Anspruch verfehlt

Dabei klangen die Worte von Reburn-CEO Dmytro Lymar in der heutigen Mitteilung fast schon trotzig: Man sei den Fans dankbar, als ukrainisches Studio kämpfe man sich durch schwere Zeiten, und La Quimera solle eine neue Art von Spielerlebnis bieten. Nur: Davon merkt man bisher wenig.

Die ersten Spielermeinungen zeichnen ein durchwachsenes bis desillusionierendes Bild. Während einzelne Elemente – etwa das futuristische Südamerika-Setting oder die Möglichkeit, Gegner durch Wände zu scannen – durchaus kreative Ansätze zeigen, überwiegt das Gefühl einer unfertigen Tech-Demo mit Schönheitsfehlern.

Ein User kommentiert treffend: „Der Hype passt nicht zur Ausführung… Die Grafik entspricht nicht dem, was im Trailer versprochen wurde. Dieses Spiel ist nichts für mich.“

Andere loben zwar einzelne Aspekte wie das Leveldesign oder die Atmosphäre, kritisieren aber die flache Story, die gleichgültig machenden Charaktere und die schwankende Audioqualität – von „okay“ bis „furchtbar“.

Ein halbfertiger Sci-Fi-Traum mit roten Barrieren und abruptem Ende

Ein besonders entlarvender Punkt: Das Spiel endet abrupt. Kein Finale, kein Ausblick, keine Erklärung – einfach Schluss. Als wüsste das Spiel selbst nicht, was es sein will. Die berühmte rote Grenze, die dem Spieler sagt „Hier ist Schluss“, ist nicht nur sinnbildlich, sondern auch buchstäblich störend für die Immersion.

Es gibt zwar Hoffnung: Ein Patch zum Early Access könnte einige der gröbsten Probleme entschärft haben. Doch das grundsätzliche Vertrauen wurde bereits erschüttert – ein Spiel, das als fertiges Produkt beworben wurde, aber im halbfertigen Zustand erscheint, tut sich schwer, seine Community bei der Stange zu halten.

Was bleibt, ist ein Shooter mit Potenzial, das tief unter Designfehlern, unausgereifter Technik und unklarer Kommunikation begraben liegt. La Quimera hätte der Überraschungshit des Jahres werden können. Stattdessen kämpft es nun im Early Access ums Überleben – und um Glaubwürdigkeit.

Bleibt die Frage: War es nur ein Fehlstart oder das letzte Aufbäumen eines Projekts, das seiner eigenen Vision nicht gewachsen war? Sollte man also froh sein, dass noch keine Konsolen-Version angekündigt wurde?