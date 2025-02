La Quimera: Reburn entwickelt neuen Sci-Fi-Shooter mit Killzone-Vibes

Leaks haben ein neues Studio namens Reburn enthüllt, das von ehemaligen Entwicklern von 4A Games gegründet wurde. Deren erstes Projekt, „La Quimera“, scheint ein futuristischer Sci-Fi-Shooter zu sein, der stark an die Killzone-Serie erinnert. Ein offizieller Ankündigungstrailer wurde offenbar bereits vorbereitet, doch bisher sind nur Screenshots aufgetaucht.

Ein Shooter mit Killzone-Atmosphäre

Die geleakten Bilder zeigen eine intensive FPS-Erfahrung mit einer düsteren, stilisierten Optik. Besonders auffällig: Soldaten mit leuchtend orangefarbenen Augen auf ihren Helmen, was sofort Erinnerungen an die ikonischen Helghast aus „Killzone“ weckt.

Der Titel „La Quimera“ bedeutet auf Deutsch „Die Chimäre“ und deutet auf eine bedrohliche Mischung verschiedener Elemente hin. Interessanterweise soll Nicolas Winding Refn (bekannt für Filme wie Drive und The Neon Demon) an der Geschichte beteiligt sein, was auf eine starke narrative Prägung des Spiels hindeutet.

Ersten Berichten zufolge spielt „La Quimera“ in einer gewaltigen lateinamerikanischen Stadt der Zukunft. Die Welt wirkt dabei teils verwüstet und von der Natur zurückerobert, was eine gewisse postapokalyptische Stimmung erzeugt – eine Spezialität der Entwickler, die an Metro gearbeitet haben.

Weitere Screenshots zeigen gigantische mechanische Feinde, intensive Feuergefechte zwischen schwer gepanzerten Soldaten und einer Widerstandsgruppe sowie einen gepanzerten Hauptcharakter, der stark an einen Spartaner aus „Halo“ oder Prophet aus „Crysis“ erinnert.

La Quimera erinnert stark an die Killzone-Serie

Gameplay und Plattformen

Die ersten Informationen deuten darauf hin, dass „La Quimera“ sowohl solo als auch kooperativ mit bis zu vier Spielern spielbar sein wird. Die Kombination aus „Exotik und lateinamerikanischer Folklore“ mit „Waffen und Technologie der Zukunft“ klingt vielversprechend. Insgesamt arbeiten 110 Entwickler an dem ambitionierten Projekt, viele davon mit langjähriger Erfahrung bei 4A Games.

Ein geleakter Titel-Splash deutet zudem darauf hin, dass „La Quimera“ zunächst nur für den PC erscheinen wird, Konsolen könnten bei entsprechendem Interesse aber folgen – vor allem PlayStation, um das langjährige Publikum zu erreichen. Konkrete Details zur Veröffentlichung fehlen jedoch noch.

Wann kommt die offizielle Enthüllung?

Mindestens drei verschiedene Quellen scheinen bereits Trailer und Screenshots erhalten zu haben, was darauf hindeutet, dass eine offizielle Ankündigung nicht mehr weit entfernt ist. Da Studios selten so umfangreiches Material lange vor einer Enthüllung herausgeben, könnte es jeden Tag soweit sein.

Wie immer gilt: Solange es nicht offiziell bestätigt ist, bleibt alles Spekulation. Aber wenn sich die bisherigen Leaks bewahrheiten, dürfte „La Quimera“ für Sci-Fi-Shooter-Fans ein mehr als vielversprechender Titel werden.