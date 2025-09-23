Lässt Sony die PS5 Pro schon wieder fallen? Immer mehr Spiele ohne Support

Manchmal fühlt sich die PS5 Pro ein bisschen an wie ein teures Fitnessstudio-Abo: Man zahlt brav 799 €, freut sich auf glänzende Muskeln, und steht dann vor verschlossener Tür. Silent Hill f ist der neueste Titel, der PS5 Pro-Spieler enttäuscht. Statt sauberem PSSR-Support gibt’s visuelle Macken und das Gefühl, dass man mit 2 TB SSD gerade nur Beta-Tester im Luxusformat ist.

Pflicht ist Pflicht – oder etwa nicht?

Eigentlich, und das ist kein Gerücht, ist PS5 Pro-Support seit gut einem Jahr verpflichtend für alle Neuerscheinungen. Klingt gut, oder? Nur wie es dann bitte passieren kann, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Dying Light: The Beast oder jetzt Borderlands 4 mit Problemen oder gar ohne echte Pro-Optimierung starten, bleibt ein Rätsel.

Entweder sind die Entwickler plötzlich alle Houdinis und zaubern sich über Sonys Vorgaben hinweg, oder Sony hat die Hürden selbst heruntergeschraubt – oder am Ende ist es schlicht eine Frage der schwammigen Definition, irgendwo am unteren Ende. Offiziell äußert sich natürlich niemand. Transparenz? Wäre wohl zu viel verlangt.

Ganz ohne PS5 Pro läuft natürlich kein Spiel. Dank PSSR skaliert die Hardware vieles automatisch hoch – theoretisch. Praktisch sieht’s halt oft so aus, als hätte man den TV aus Versehen auf „Seifenoper-Filter“ gestellt. Jetzt könnte man vermuten, dass man lieber auf AMDs FSR 4 (PSSR 2) wartet oder heimlich an dicken PS5 Pro-Patches bastelt. Schön für später, nur bringt das den Leuten, die jetzt Silent Hill f zocken wollen, exakt gar nichts.

Sonys Tradition des Fallenlassens

Und dann ist da noch diese unschöne Sony-Tradition: Hardware, die nicht sofort einschlägt wie eine Granate, wird gerne schneller fallen gelassen, als man „DualSense“ sagen kann. PS Vita? Der PS4 geopfert. PS VR2? Im Regal verstaubt, bevor überhaupt alle Kabel entwirrt waren. Selbst die PS4 Pro wurde deutlich vor der normalen PS4 aus der Produktion genommen.

Klar, die PS5 Pro ist nicht ganz mit einer VR-Brille zu vergleichen, aber ein Muster zeichnet sich ab: Fehlende Unterstützung führt irgendwann zu fehlendem Interesse. Und am Ende wundern sich alle, warum die Konsole nie ihr Potenzial entfalten durfte.

Fairerweise muss man Sony zugutehalten: Bei den eigenen First-Party-Titeln läuft die PS5 Pro-Unterstützung meist tadellos. Horizon Forbidden West oder das kommende Ghost of Yōtei zeigen eindrucksvoll, was mit der Hardware möglich ist – sauberes PSSR-Upscaling, stabile Framerates und sichtbare Verbesserungen. Sony weiß also durchaus, wie’s geht, und beweist das regelmäßig mit den hauseigenen Studios.

Das macht die Situation paradoxerweise noch frustrierender: Wenn PlayStation Studios problemlos optimieren können, warum scheitern dann Third-Party-Entwickler daran? Liegt es am fehlenden Know-how? An zu knappen Budgets für die Zusatzarbeit? Oder schlicht an mangelndem Interesse, weil die PS5 Pro-Käuferbasis kleiner ist als erhofft?

Sony liefert mit den eigenen Spielen quasi die Blaupause, aber zwingen kann man externe Studios offenbar nicht, diese auch zu nutzen. Am Ende zahlen die Kunden für Hardware-Power, die nur halb ausgeschöpft wird, während Sony mit gutem Beispiel vorangeht, aber die Branche nicht nachzieht.

Mehrwert da, aber verschenkt

Versteht mich nicht falsch: Die PS5 Pro ist ein Zugewinn. Mehr Power, flottere Ladezeiten, KI-Features oder WiFi 7. Ob das für 799 € wirklich „gerechtfertigt“ ist, darf jeder selbst entscheiden. Aber wenn große Titel wie Silent Hill f oder Borderlands 4 das Potenzial links liegen lassen, wirkt’s halt so, als hätten Spieler einen Sportwagen gekauft, und Sony stellt sicher, dass die Autobahn noch gesperrt bleibt.

Sony wollte die PS5 Pro als Premium-Erlebnis verkaufen. Gerade jetzt, wo die Spieleliste mit „nicht optimalem Support“ wächst, fühlt es sich aber eher wie Premium-Frust an. Vielleicht liegt’s am Marketing-Bullshit, vielleicht an Sonys fehlendem Druck auf Publisher, nur am Ende zahlen wieder die Spieler drauf.

Und ja, die PS5 Pro kann viel. Sie muss es nur auch zeigen dürfen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.