Lao-Shan Lung kehrt zurück: Monster Hunter Wilds bekommt 2027 die Erweiterung Ascendance

Capcom erweitert „Monster Hunter Wilds“ 2027 um das Add-on „Ascendance“, bringt den riesigen Lao-Shan Lung zurück und schickt Jäger in ein neues Gebiet über den Wolken. Neue Details wurden beim gestrigen State of Play enthüllt.

Ein Riesenechsen-Angriff und der Sprung in die Wolken

„Ascendance“ erscheint 2027 und setzt eine abgeschlossene Hauptstory voraus. Genauer gesagt müsst ihr Jägerrang 40 erreichen und die Quest „Awaking From a Dream“ beendet haben, um im Master Rank loszulegen.

Die Handlung springt nach dem ersten Auftauchen von Lao-Shan Lung mehrere Jahre in die Zukunft. Die Expedition hat in dieser Zeit die Festung Madoi Stronghold erbaut, um sich gegen den Giganten zu wappnen. Parallel lüftet sich der Nebel über Wyveria und gibt das neue Gebiet Skybound Eyrie frei.

Diese Welt schwebender Inseln bringt veränderte Ökosysteme, schwere Unwetter und alte Bekannte mit sich. Der Junge Nata ist inzwischen zum vollwertigen Jäger herangewachsen und begleitet euch zusammen mit seinem Wudwud-Partner Bangard durch die neuen Areale.

Zu den neuen Bedrohungen gehört der Vogelwyvern Araketa, der in Rudeln jagt und Windströmungen für Flugmanöver nutzt. An der Spitze der Nahrungskette steht der Drachenälteste Gundoraja, der Sturmwolken direkt auf dem Schlachtfeld kontrolliert.

Spielerische Neuheiten

Kampftechnisch rüstet die Gilde ebenfalls auf. Mit dem Boost Bracer bekommen alle 14 Waffenarten eine frische Mechanik verpasst. Das Gerät nutzt die Schleuder, um temporäre Stat-Schübe zu aktivieren. Über die Fähigkeit Boost Driver verschafft ihr euch kurze Zeitfenster für massive Angriffssammlungen. Wer das Hauptspiel bisher verpasst hat, kann ab sofort eine Gratis-Demo im PlayStation Store laden. Der Spielstand lässt sich später in die Vollversion übertragen.

Der Einsatz von Lao-Shan Lung als Auslöser für den Jahre-Zukunftssprung gibt der Story genau die Härte, die dem Hauptspiel stellenweise gefehlt hat. Der Boost Bracer muss in den Kämpfen allerdings extrem präzise balanciert werden, um die 14 Waffenklassen nicht in ein stumpfes Abklingzeiten-Gespammes zu verwandeln.