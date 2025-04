Lara Croft bekommt ein Remaster-Makeover: Tomb Raider IV – VI Remastered Update 1 im Detail

Aspyr Media liefert mit dem ersten großen Update für Tomb Raider IV – VI Remastered ein Paket ab, das nicht nur die Pixel poliert, sondern Lara gleich ein ganzes Mode-Upgrade gönnt. Neue Outfits, verbesserte Animationen und ein überarbeiteter Fotomodus lassen die Klassiker nicht nur nostalgisch glänzen, sondern auch moderner denn je wirken.

Ein neues Facelift für eine alte Ikone

Wer die ikonischen Abenteuer The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness bislang nur aus der PS1-Ära kennt, wird jetzt mehr als nur einen Frischekick erleben. Denn Update 1 geht über bloßes Texturaufhübschen hinaus: Die klassischen Level wurden mit HD-Ladebildschirmen, überarbeiteten Licht- und Wassereffekten und sogar dynamischer Haarphysik für Lara und Kurtis ausgestattet – ja, richtig gelesen: wallende Locken inklusive.

Vor allem der Fotomodus bekommt endlich die Aufmerksamkeit, die er verdient. Neben neuen Outfits – freischaltbar in TR4 und TR5 – bringt das Update Sonnenbrillen, Gesichtsanimationen und sogar eine Animationsoption mit, um Laras ikonische Posen perfekt in Szene zu setzen. Wer wollte nicht schon immer ein dramatisch animiertes Screenshot-Meisterwerk mit Retro-Filter und individuell einstellbarer Helligkeit basteln?

Kleine Details, große Wirkung

Doch auch unter der Haube wurde kräftig geschraubt: Menüschriften wurden an die klassische Ästhetik angepasst, Texturen überarbeitet, Übergänge geglättet, Kameraprobleme behoben – das volle Remaster-Pflegepaket. Besonders clever: Musik pausiert jetzt automatisch beim Öffnen des Inventars, und Lara reagiert beim Sturz mit schmerzverzerrtem Gesicht. Das ist nicht nur charmant, sondern zeigt, wie viel Liebe hier ins Detail gesteckt wurde.

In Tomb Raider IV wurden unter anderem schwebende Türen beseitigt und Azizas Gesicht endlich in Cutscenes und Gameplay synchronisiert. Teil V bekommt neue HD-Skyboxen und realistischere Lichteffekte, während in Teil VI sogar eine klassische Steuerungsoption aus der Konsolenvergangenheit zurückkehrt. Ein Geschenk für Puristen – und eine längst überfällige Korrektur für eines der am meisten diskutierten Tomb-Raider-Spiele.

Update 1 macht deutlich: Aspyr Media meint es ernst mit dem Remaster. Statt nur optischem Feinschliff bietet das Update ein Rundum-Wohlfühlpaket für Retro-Fans, Screenshot-Enthusiasten und neue Spieler gleichermaßen. Es zeigt, dass Klassiker mehr sein können als ein nostalgischer Rückblick – sie können auch in der Gegenwart glänzen, wenn man ihnen die richtige Sonnenbrille aufsetzt.

Die vollständigen Patch Notes gibt es unter diesem Link.