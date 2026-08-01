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Last Sentinel gescheitert: Tencents GTA-Rival vor dem Aus

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Nach 6 Jahren & Millionen-Budget: Tencents Open-World-Spiel Last Sentinel bricht zusammen. 80 Entlassungen bei Lightspeed LA. Alle Infos.

Last Sentinel

Tencent zieht bei dem ambitionierten Open-World-Hoffnungsträger „Last Sentinel“ den Stecker und entlässt rund 80 Mitarbeiter beim kalifornischen Entwickler Lightspeed LA. Nach sechs Jahren Entwicklungszeit, hunderten Millionen Dollar Budget und null handfestem Gameplay ist das Projekt vorerst gescheitert.

Der nächste „GTA-Killer“ verbrennt hunderte Millionen Dollar

Sechs Jahre Arbeit. Hunderte Millionen Dollar verbrannt. Was als Tencents großer Frontalangriff auf Grand Theft Auto geplant war, liegt jetzt in Schutt und Asche.

Journalist Jason Schreier enthüllte auf Bloomberg das Chaos hinter den Kulissen. Lightspeed LA, gegründet von Ex-Rockstar-Chef Steve Martin, wilderte jahrelang mit Top-Gehältern bei Naughty Dog, Blizzard und Riot. Das Ziel war extrem steil: ein düsteres Cyberpunk-Tokio mit vertikaler Spielwelt, packender Story und der spielerischen Freiheit eines GTA. Auf dem Papier klingt das fantastisch. In der Realität funktionierte es nicht.

Anfang des Jahres flog dem Team ein internes Playtesting komplett um die Ohren. Die Tester fällten ein klares Urteil: Es macht einfach keinen Spaß. Tencent setzte daraufhin ein Ultimatum bis Juli. Selbst der kurzfristig verpflichtete God of War-Veteran Todd Papy konnte das Ruder nicht mehr herumreißen. Das Ergebnis blieb unfertig. Tencent zog die Reißleine.

Was der Absturz für uns Gamer bedeutet

Eigentlich kennen wir diese Geschichte in- und auswendig. Ein neues Studio wird gegründet, schmückt sich mit klangvollen Namen bekannter Branchen-Veteranen und verspricht den nächsten Meilenstein. Bei denGame Awards 2023 gab es einen schicken Rendertrailer, später folgten ein paar Entwicklertagebücher mit großen Sprüchen von Synchronsprecher Troy Baker. Echte Gameplay-Szenen? Fehlanzeige.

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Wir Spieler haben dafür inzwischen einen geschärften Blick entwickelt. Wenn ein Team aus ein paar hundert Entwicklern die Komplexität eines „Red Dead Redemption 2“ verspricht – an dem tausende Menschen jahrelang geschuftet haben –, schrillen die Alarmglocken. Star-Entwickler garantieren schlichtweg kein gutes Spiel, wenn die kreative Vision fehlt und das Management bremst.

Tencent spricht zwar offiziell nur von einer „Kursänderung“ des Projekts, doch die Hoffnungen auf einen echten Blockbuster sind verflogen. Für die betroffenen Entwickler tut es mir leid. Für uns Zocker ist es der nächste Weckruf, Render-Hype rigoros zu ignorieren.

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