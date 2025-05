Launch-Trailer zu American Arcadia enthüllt skurriles Überwachungsabenteuer

Mit dem offiziellen Launch-Trailer stimmt Entwickler Out of the Blue auf den Release von American Arcadia ein – ein ungewöhnliches Adventure, das Retro-Ästhetik mit dystopischem Big-Brother-Flair kombiniert. In einer scheinbar perfekten 70er-Jahre-Metropole lebt Protagonist Trevor ein normales Leben – bis er herausfindet, dass seine Existenz Teil einer Reality-TV-Show ist.

Der Trailer zeigt actionreiche 2.5D-Plattformer-Passagen, gespickt mit Hacker-Elementen, Überwachungskameras und einer spannenden Fluchtgeschichte, die an Filme wie The Truman Show erinnert. Parallel dazu erlebt man First-Person-Sequenzen aus Sicht einer geheimen Unterstützerin.

American Arcadia ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich und verspricht ein charmant-abgedrehtes Abenteuer mit cleverem Storytelling und satirischem Unterton – ideal für Fans ungewöhnlicher Indie-Titel.