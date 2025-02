Layden: Microsofts Xbox-Strategie könnte den Erfolg von SEGA nachahmen

Microsoft öffnet die Tore seiner einst exklusiven Spiele für die Konkurrenz, und nicht jeder ist davon begeistert. Während Fans hitzig über die Vor- und Nachteile diskutieren, hat sich nun ein prominenter Branchenveteran geäußert. Shawn Layden, ehemaliger PlayStation-Chef, sieht Parallelen zwischen Microsofts aktuellem Kurs und Segas Transformation nach dem Scheitern des Dreamcast. Doch kann Xbox wirklich „wie Sega“ erfolgreich sein – oder droht Microsoft ein Identitätsverlust?

Von der Hardware zur Software

Layden, der bis 2019 bei Sony tätig war, sprach kürzlich mit Kiwi Talkz über Microsofts Multiplattform-Initiative. In den letzten Monaten wurden mehrere ehemalige Xbox-Exklusivtitel für die PlayStation 5 angekündigt oder veröffentlicht, darunter Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Indiana Jones and the Great Circle. Bald folgen sollen Forza Horizon 5, Halo und Gears of War, wie weitere Berichte nahelegen.

Laut Layden ist Multiplattform ein logischer Schritt angesichts der rasant steigenden Entwicklungskosten. „Multiplattform ist eine Strategie, insbesondere in einer Welt, in der die Entwicklungskosten so dramatisch steigen“, erklärt er.

Gleichzeitig warnt er jedoch vor einem entscheidenden Problem: der Verlust des „FOMO-Effekts“ (Fear of Missing Out). Eine der klassischen Marketing-Taktiken von Plattform-Betreibern besteht darin, Exklusivität zu nutzen, um Spieler auf die eigene Hardware zu ziehen. Doch wenn Xbox-Titel plötzlich auch auf der PlayStation verfügbar sind, stellt sich die Frage: Warum sollte jemand noch eine Xbox kaufen?

Die Sega-Parallele als Blaupause?

Layden zieht eine direkte Verbindung zu Sega. Nachdem die Dreamcast 2001 eingestellt wurde, wandelte sich Sega von einem Konsolenhersteller zu einem reinen Softwareunternehmen. „Ich war im Geschäft, als Sega seine Dreamcast-Titel auf PS2 brachte“, erinnert sich Layden. „Mit der Zeit wurde Sega ein reines Softwareunternehmen und hat in dieser Hinsicht eine große Transformation durchgemacht.“

Sega hat seither Höhen und Tiefen erlebt. Während Franchises wie Sonic the Hedgehog lange Zeit stagnierten, erlebte das Unternehmen in den letzten Jahren durch Studios wie Atlus (Persona, Shin Megami Tensei) und die Like A Dragon-Reihe (ehemals Yakuza) eine Renaissance. Microsoft könnte also durchaus Erfolg haben – allerdings auf Kosten der eigenen Hardware-Dominanz.

Microsoft als „Netflix der Spiele“?

Ein weiterer ehemaliger PlayStation-Manager, der anonym bleiben wollte, sieht Microsoft bereits auf einem neuen Kurs. Xbox sei nicht mehr nur ein Konsolenhersteller, sondern entwickle sich zunehmend zu einem reinen „Entertainment-Anbieter“. Er zieht einen interessanten Vergleich: „Wenn PlayStation HBO ist, Microsoft Netflix und Nintendo Disney, dann besteht Microsofts Aufgabe darin, seine Inhalte möglichst breit zugänglich zu machen.“

Das passt zu Microsofts Strategie mit Game Pass und Cloud-Gaming. Vielleicht liegt die Zukunft von Xbox gar nicht mehr in der Hardware, sondern in der Software – genau wie bei Sega. Die Öffnung von Xbox-Exklusivtiteln für PlayStation könnte sich als kluger Schachzug erweisen, um finanziell nachhaltiger zu agieren. Doch Laydens Warnung ist nicht unbegründet: Ohne klare Markenidentität und exklusive Gründe, eine Xbox zu kaufen, könnte Microsoft langfristig sein Hardware-Geschäft gefährden.

Ob Xbox tatsächlich „wie Sega“ erfolgreich wird oder ob es sich um einen riskanten Strategiewechsel handelt, wird die Zukunft zeigen. Erst am vergangenen Wochenende hatte sich der frühere PlayStation Vice-President Adam Boys zu dieser neuen Strategie geäußert, die er für äußert „agil“ hält, um auf dem Markt überleben zu können.