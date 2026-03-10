Layers of Fear 3: Bloober Team übergibt Entwicklung an Partnerstudio

Bloober Team wird den dritten Teil der Layers of Fear-Reihe nicht mehr selbst im eigenen Haus entwickeln, sondern setzt auf eine Co-Produktion mit einem externen Partner. Die internen Kapazitäten fließen stattdessen in eine neue IP sowie das nächste Silent Hill-Projekt.

Strategiewechsel bei der Horror-Marke

Im Rahmen eines Updates für Investoren gab Bloober Team bekannt, dass Layers of Fear 3 – erst kürzlich zum zehnjährigen Jubiläum der Reihe angekündigt – in Zusammenarbeit mit einem externen Studio entsteht. Bloober bleibt zwar Markeninhaber und behält die inhaltliche Kontrolle, die primäre Entwicklungsarbeit liegt jedoch bei einem Partner.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, gilt das polnische Studio Anshar als wahrscheinlichster Kandidat; das Team war bereits maßgeblich an der technisch überarbeiteten Collection aus dem Jahr 2023 beteiligt.

Fokus auf neue IP und Großprojekte

Der Grund für das Outsourcing der Horror-Serie liegt in der Neuausrichtung der internen Teams. CEO Piotr Babieno bestätigte, dass die zwei Hauptteams des Studios an großangelegten Projekten arbeiten. Eines davon ist das nächste Remake im Silent Hill-Franchise. Das zweite Team, welches zuletzt Cronos: The New Dawn veröffentlichte, konzentriert sich aktuell auf eine vollkommen neue Marke mit dem Arbeitstitel „Project H“.

Dieses Projekt befindet sich derzeit in der Pre-Production und wird intern als das bisher ambitionierteste Vorhaben des Studios eingestuft. Laut Babieno besitzt die neue IP das größte kommerzielle Potenzial der Firmengeschichte, ohne dabei das Budget von Cronos zu sprengen.

Absage an Cronos-Nachfolger

Für Fans des Titels Cronos: The New Dawn bedeutet diese Nachricht vorerst Stillstand. Eine direkte Fortsetzung ist derzeit nicht geplant, da das Team vollständig in die Entwicklung der neuen IP eingebunden ist. Bloober Team setzt damit konsequent auf die Expansion durch neue Franchises und die Fortführung der Partnerschaft mit Konami, während die Pflege der etablierten Marke Layers of Fear an externe Spezialisten delegiert wird.

Bloober Team will offensichtlich weg von der reinen Horror-Nische hin zu umsatzstarken Großproduktionen. Da Anshar Studios bereits Erfahrung mit der Unreal Engine 5 und der Layers of Fear-Architektur hat, ist technisch mit einer stabilen Fortführung zu rechnen, während die kreative Spitze von Bloober die Ressourcen für das technisch anspruchsvollere „Project H“ bündelt.