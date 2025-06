Le Chiffre ist zurück – als Ziel in Hitman: World of Assassination und neue Koop-Erfahrung angekündigt

IO Interactive bringt mit Le Chiffre ein bekanntes Gesicht zurück – allerdings in einem neuen Kontext. Der Bond-Bösewicht aus Casino Royale (2006), gespielt von Mads Mikkelsen, ist ab sofort als Elusive Target in Hitman: World of Assassination verfügbar. Die Mission trägt den schlichten Namen „Der Banker“ und steht bis zum 6. Juli allen Spieler offen, die sich über ein IOI-Konto anmelden.

Mads Mikkelsen als Le Chiffre – jetzt in Hitman

Mikkelsen, der Le Chiffre bereits vor fast zwei Jahrzehnten im James Bond-Reboot verkörperte, kehrt in seiner Rolle zurück – diesmal aber nicht im Auftrag von MI6, sondern als Ziel von Agent 47. Spieler müssen den eiskalten Finanzbetrüger in klassischer Hitman-Manier ausschalten. Wie üblich bei schwer fassbaren Zielen gilt: Wer einmal scheitert, bekommt keine zweite Chance.

Der Schauspieler selbst zeigt sich begeistert von der digitalen Neuauflage seiner Figur: „Le Chiffre ist berechnend, kalt und skrupellos. Ihn in die Welt von Hitman zu bringen, sorgt für eine spannende Zusammenarbeit.“ IO-Chef Hakan Abrak sieht die Mission auch als Verknüpfung zur künftigen Bond-Zukunft des Studios: „Dies ist ein Vorgeschmack auf kommende Themen im Bond-Projekt von IO Interactive.“

Wer die Mission erfolgreich abschließt, darf sich zudem über einen exklusiven Anzug freuen, der im kommenden 007 First Light verwendet werden kann – IOs eigenständigem Bond-Spiel, über das bisher aber kaum Details bekannt sind.

Hitman – Season of the High-Stakes

Neues Koop-Erlebnis: Stone & Knight angekündigt

Neben Le Chiffre kündigte IO Interactive beim Summer Game Fest auch ein neues Koop-Erlebnis an: Stone & Knight. In diesem Modus übernehmen zwei Spieler Missionen als die namensgebenden Charaktere, die zuvor bereits im Sniper-Modus auftraten. Anders als klassische Hitman-Missionen soll hier das gemeinsame Planen und Agieren im Vordergrund stehen. Genaue Details fehlen zwar noch, laut Studio befindet sich der Modus aber bereits in Arbeit.

Zusätzlich wurde bekannt, dass Agent 47 als Gastcharakter in einer Post-Launch-Mission für MindsEye von Build a Rocket Boy auftauchen wird. Die Zusammenarbeit soll über das Game Creation System umgesetzt werden – ein Tool, mit dem Spieler:innen eigene Inhalte erstellen können. Auch hier gibt es bisher nur erste Ankündigungen, keine konkreten Termine oder Gameplay-Eindrücke.

Mit Le Chiffre als schwer fassbares Ziel und dem geplanten Koop-Modus liefert IO Interactive spannende Impulse für die Hitman-Reihe. Wer Mikkelsen in ungewohnter Rolle jagen möchte, hat bis Anfang Juli Zeit. Was sagt ihr zur Rückkehr von Le Chiffre – netter Fanservice oder kluger Schachzug fürs Bond-Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.