Leak oder Versprecher? Hinweise auf Devil May Cry 6 befeuern die Gerüchteküche

Fans der stilvollen Dämonenjagd haben Grund zur Hoffnung: Ein neuer Hinweis deutet darauf hin, dass Devil May Cry 6 bereits in Arbeit sein könnte – und das ausgerechnet durch den Mann, der Dante seit Jahren seine Stimme leiht. In einem Interview mit CultureScape sprach Reuben Langdon über die Reihe – und ließ dabei einen ziemlich interessanten (und möglicherweise verräterischen) Satz fallen.

Ein kleiner Versprecher mit großer Wirkung?

Langdon erwähnte zunächst direkt „Devil May Cry 6“, nur um sich anschließend hektisch zu korrigieren: Er meinte natürlich Teil 5. Natürlich. Ganz bestimmt. Vielleicht. Oder eben auch nicht. Es ist auch nicht der erster Versprecher dieser Art. Erst im Februar äußerte sich der Vergil-Synchronsprecher Daniel Southworth zur Serie und gab einen vermeintlichen Hinweis auf ein neues Devil May Cry-Spiel. Damals glaubte man an ein Remake.

Die Fans reagieren jedenfalls, wie man es erwarten würde: mit wilder Spekulation, digitalem Freudentaumel und Reddit-Threads, die jeden Atemzug des Interviews seziert haben. Denn wer, wenn nicht Langdon, sollte von einer potenziellen Fortsetzung wissen? Er war in Teil 3, 4 und 5 die Stimme von Dante und gilt als integraler Bestandteil des Franchises. Sollte Capcom also wirklich an einem neuen Ableger arbeiten, wäre Langdon ziemlich sicher früh involviert – und hätte somit auch Informationen, die wir Normalsterblichen noch nicht haben dürfen.

Capcoms perfekte Bühne für ein Comeback

Und der Zeitpunkt? Könnte kaum besser sein. Die neue Devil May Cry-Animationsserie auf Netflix sorgt gerade für frischen Wind in der Fanbase. Die Hype-Maschine läuft. Capcom wäre dumm, diesen Moment nicht zu nutzen – sei es für eine große Ankündigung, einen schleichenden Teaser oder gleich die Enthüllung von DMC6.

Aber bevor man jetzt beginnt, das Schwert schon mal zu schärfen: Es könnte natürlich auch wirklich ein harmloser Versprecher gewesen sein. Ein harmloser Versprecher, der rein zufällig exakt den Namen des potenziellen nächsten Spiels nennt. Klar.

Trotzdem: Die Zeichen stehen gut. Sechs Jahre sind seit Devil May Cry 5 vergangen, Capcoms Interesse an Live-Services und langlebigen Franchises ist bekannt – und das Fan-Interesse war nie größer. Ob absichtlich geleakt oder nicht: Das Feuer wurde entfacht. Und es wird nicht so schnell wieder erlöschen.

Also, Capcom – wie wär’s mit einem Teaser? Oder zumindest einem weiteren „Versprecher“?