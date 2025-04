Leak zum nächsten Resident Evil Remake – aber es ist nicht das Spiel, das ihr denkt

Das nächste „Resident Evil Remake“ ist womöglich bereits in Arbeit – allerdings könnte es sich dabei nicht um den Teil handeln, den die meisten Fans erwarten. Die Community spekuliert seit Monaten darüber, welches Spiel Capcom als Nächstes aufpolieren wird. Die logische Schlussfolgerung: „Resident Evil 5“. Schließlich folgte bislang ein Remake dem nächsten in chronologischer Reihenfolge. Doch ein neuer Leak wirft diese Theorie komplett über den Haufen – und lässt sogar Resident Evil Zero außen vor.

Der Ursprung des Leaks: Reddit, Selfies und ein Augenzwinkern

Die Quelle? Nun ja – sagen wir mal, sie ist … ausbaufähig. Auf Reddit postete ein Nutzer ein Foto von sich mit Nicole Tompkins, der Synchronsprecherin von Jill Valentine. Laut dem Beitrag fragte der Fan sie bei einem Event ganz direkt: „Willst du Jill im Resident Evil 1 Remake wieder spielen?“ Die angeblich vielsagende Reaktion von Tompkins: Ein Zwinkern.

Ein Zwinkern also. Kein „Ja“, kein „Nein“. Kein NDA, keine Enthüllung – nur ein Gesichtsausdruck. Und doch reicht genau das in der Resident Evil-Community bereits aus, um wilde Spekulationen anzufachen: Arbeitet Capcom etwa an einem neuen Remake von „Resident Evil 1“?

Ein Comeback zur Spencer-Villa? Vielleicht. Vielleicht auch nicht.

Natürlich könnte Tompkins einfach nur nett sein wollen – was soll sie einem Fan auch groß antworten, ohne ihre Karriere zu gefährden? Andererseits: Warum zwinkern, wenn nichts dran ist? Viele halten das kleine Detail für einen klaren Hinweis darauf, dass Capcom die ikonische Spencer-Villa für eine neue Generation von Spielern überarbeitet.

Doch Vorsicht ist geboten. Bisher hat Capcom weder das nächste Remake bestätigt noch einen Kommentar zu den Gerüchten abgegeben. Außerdem scheint aktuell „Resident Evil 9“ Priorität zu haben, auch wenn das Projekt noch auf sich warten lässt. Das bedeutet: Selbst wenn ein Remake von Teil 1 in Entwicklung ist, werden wir vermutlich noch lange nichts davon sehen.

Ob Leak oder Luftnummer – das Zwinkern von Nicole Tompkins sorgt definitiv für Gesprächsstoff. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwartet uns womöglich ein atmosphärischer Trip zurück zu den Wurzeln des Survival Horrors. Und wer weiß – vielleicht wird „Resident Evil 1 Remake“ ja doch das Remake, das niemand auf dem Zettel hatte, aber jeder spielen will.