Legend of Mana – HD-Remaster erscheint für PS4

Square Enix hat im Zuge der Nintendo Direct Show ein Remaster von Legend of Mana angekündigt, das neben der Switch auch für PS4 erscheint. Die Spieler können sich darin auf eine mystische Reise begeben und in die Fußstapfen des Protagonisten treten, um den mystischen Manabaum zu finden.

Während eurer Reisen trefft ihr zudem auf eine bunte Gruppe von Charakteren, tretet im Echtzeitkampf gegen furchterregende Monster an und erkunden die weite Welt von Fa’Diel, während ihr die zeitlose Geschichte von Legend of Mana erlebt. Während eures Abenteuers findet ihr spezielle Artefakte, die auf der Karte platziert werden können, um Städte und Dungeons über das Land Creation-System zum Leben zu erwecken. Die Spieler können so die Geschichte auf unterschiedliche Weise durchgehen, je nachdem, welche Entscheidungen sie treffen, und so ein persönlicheres und einzigartigeres Spielerlebnis erschaffen.

Legend of Mana wird mit überarbeiteten Grafiken, einem neu arrangierten Soundtrack und dem Minispiel „Ring Ring Land“ ausgeliefert, das dem Westen damit zum ersten Mal zur Verfügung stehen wird.

Legend of Mana erscheint am 24. Juni 2021.