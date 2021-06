Legend of Mana – Klassiker im neuen Look ab heute verfügbar

Square Enix veröffentlichte heute die Neuauflage zu Legend of Mana für PlayStation 4, Switch und PC. Damit präsentiert sich der Klassiker in einem völlig neuen Look.

Über 20 Jahre nach dem Origina-Release verspricht Legend of Mana überarbeitete Visuals und neue Arrangements für ausgewählte Songs des wundervollen Soundtracks, darunter „Hometown of Domina“. Zudem können Spieler jederzeit zwischen dem neuen und dem Original-Soundtrack hin und her wechseln, um das nostalgische Feeling von damals zu erleben.

Ebenfalls enthalten ist das Minispiel „Ring-Ring-Land“, welches zum ersten Mal in westlichen Regionen verfügbar ist. Im Verlauf der zeitlosen Geschichte von Legend of Mana werden die Spieler viele farbenfrohe Charaktere treffen, furchteinflößende Monster in Echtzeit bekämpfen und die weitläufige Welt Fa’Diel erkunden.

Die Suche nach dem Mana-Baum

Erneut müssen sich diese auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum begeben, den sie in ihren Träumen gesehen haben. Doch als sie die Weltkarte betreten, ist diese komplett leer, sodass es nun eure Aufgabe ist, besondere Artefakte zu finden und zu sammeln, die auf der Karte platziert werden können, um Städte und Dungeons durch das Gebietplatzierungssystem zum Leben zu erwecken.

Zudem lassen sich Eier finden und Monsterbegleiter ausbrüten, die euch im Kampf zur Seite stehen. Mit ihren Entscheidungen beeinflussen sie den Verlauf der Geschichte und erschaffen so ein einzigartiges Erlebnis.

Legend of Mana ist ab heute verfügbar.