LEGO 2K Drive – DLC-Fahrplan & Drive Pass vorgestellt

Die Drive Pass-Saisons von LEGO 2K Drive sind auch an keine zeitliche Begrenzung gebunden, sodass man jede Saison in seine eigenen Tempo aufnehmen und spielen kann. Nach der kostenlose Roadmap ist zudem ein Upgrade auf die Premium-Version des Drive Pass möglich, der sofort alle Premium-Inhalte freischaltet, die man bis dahin verdient hat.

Die erste Season startet im Juni unmittelbar nach dem Release und umfasst neue Challenges und 100 Level, die man erobern kann. In jeder Saison lassen sich kostenlose Belohnungen verdienen, wobei sich die kostenlosen Belohnungen von Saison zu Saison ändern. In Season 1 sind dies neue Fahrer, Sticker, Flairs, Sounds und mehr. Darüber hinaus wird innerhalb des ersten Jahres ein völlig neues Biom veröffentlicht.

