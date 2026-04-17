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LEGO Batman : Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Die Bathöhle zur dynamischen Schaltzentrale

Entdecke die neue Bathöhle in LEGO Batman. Über 100 Anzüge, legendäre Batmobile und ein dynamischer HQ-Ausbau warten am 22. Mai 2026.

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Lukas Neumann
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Als leidenschaftlicher Gamer und Padawan von Niklas begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung aktueller Branchenthemen und...
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TT Games macht die Bathöhle in „LEGO Batman : Das Vermächtnis“ zum Herzstück des Spielfortschritts, das sich parallel zur Kampagne erweitert und Platz für über 100 Outfits sowie ikonische Fahrzeuge bietet. Das neue Entwickler-Video zeigt: Das Hauptquartier ist weit mehr als nur ein passives Menü-Hub.

Die Höhle fungiert als wachsende Operationsbasis für Upgrades, Fallanalysen und eine riesige Sammlung aus fast 90 Jahren Batman-Historie. Von den Anfängen in Detective Comics #27 bis zum modernen Look aus The Batman (2022) sind insgesamt 100 Outfits sammelbar. Auch der Fuhrpark überzeugt mit Klassikern wie dem 66er-Batmobil und dem Tumbler.

Dass man die Umgebung sogar mit LEGO-Möbeln individualisieren kann, gibt dem Spiel eine persönliche Note, die früheren Hubs oft fehlte.

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