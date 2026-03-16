Warner Bros. zieht den Release von „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ überraschend um eine Woche vor. Ab dem 22. Mai 2026 gehört Gotham City uns – Vorbesteller der Deluxe Edition dürfen sogar schon ab dem 19. Mai loslegen.

Dass Spiele verschoben werden, gehört mittlerweile fast zum guten Ton in der Branche. Umso erfrischender ist die Nachricht, dass TT Games den Sack früher zumacht und uns bereits am 22. Mai auf Verbrecherjagd schickt.

Es wirkt so, als wäre man sich bei Warner Bros. extrem sicher, was den technischen Zustand des Spiels angeht. Besonders spannend für alle, die tiefer in die Geldbörse greifen: Die 72 Stunden Early Access der Deluxe Edition verschieben sich logischerweise mit nach vorne. Wer also am 19. Mai Zeit hat, kann den Joker bereits dingfest machen, während der Rest der Welt noch die Bat-Höhle fegt.

Nostalgie pur für Comic-Fans

Der Fokus auf die Historie von Bruce Wayne scheint hier wirklich das Herzstück zu sein. Mit dem „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Anzug als Vorbesteller-Bonus greift man einen der absolut wichtigsten Comic-Meilensteine auf. TT Games scheint verstanden zu haben, dass wir nicht nur irgendein LEGO-Spiel wollen, sondern eine Hommage an die verschiedenen Ären des Mitternachtsdetektivs.

Wer sein Warner Bros. Konto verknüpft, bekommt zusätzlich den Look aus dem ersten Auftritt von 1939. Diese Liebe zum Detail bei den Skins zeigt, dass hier mehr als nur Standard-Kost auf uns wartet. Einzig die Switch 2-Besitzer müssen sich noch gedulden, da deren Version erst später im Jahr nachrückt.

September bringt Nachschlag

Obwohl das Hauptspiel die gesamte Reise vom Ursprung bis zur Legende abdeckt, steht der Fahrplan für die Zeit danach bereits fest. Die Infografik zur Deluxe Edition bestätigt, dass wir ab September 2026 mit weiteren Inhalten rechnen können.

Es bleibt abzuwarten, ob es sich dabei um reine Charakter-Packs oder echte Story-Erweiterungen handelt, die das DC-Multiversum weiter aufbohren. Die Vorfreude ist jedenfalls groß, denn ein LEGO-Spiel mit diesem Umfang und dieser Batman-Expertise gab es seit Jahren nicht mehr.