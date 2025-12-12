LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Release und Details zur neuen Gotham-Sandbox

Warner Bros. Games hat den globalen Veröffentlichungstermin für LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight bestätigt. Der neue Action-Adventure-Mix startet am 29. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Vorbestellungen für Standard- und Deluxe-Edition sind freigeschaltet, erwartbar pünktlich zur Marketing-Show bei den Game Awards, wo sich LEGO Batman persönlich aus der Bathöhle melden durfte.

Der neue „Helden & Schurken“-Trailer liefert den ersten spielbaren Einblick und zeigt ein breites Figurenensemble: Batman, Robin, Nightwing, Batgirl und Catwoman verfügen über individuelle Gadgets, Skilltrees und Kombos. Die Präsentation folgt dem bekannten Muster der LEGO-Spiele – unkompliziert, überdreht, aber diesmal mit größerem Fokus auf offene Areale und ikonische Fahrzeuge.

Ein Blick auf Gothams offene Welt

Zu den bestätigten Schurken gehören Two-Face, Poison Ivy, Firefly und Mr. Freeze. Dazu tauchen klassische Gegenspieler wie Joker, Pinguin, Ra’s al Ghul und Bane auf. Warner betont den erweiterten Fuhrpark, darunter das Batmobil aus der Animated Series und das Batpod aus der Nolan-Ära sollen frei in der offenen Welt nutzbar sein.

Für Fans des Sammelns bietet der Titel über 100 Anzüge, 20 Fahrzeuge und 250 Bathöhlen-Requisiten, also genau das Arsenal, das LEGO-Spieler erwarten, ohne große Überraschungen, aber mit viel Fanservice.

Editionen, Boni und die Frage nach dem Mehrwert

Die Standard Edition (69,99 Euro) enthält die Kampagne rund um Batmans Werdegang, inklusive Ausbildung durch die Liga der Schatten und der Einführung neuer Verbündeter wie Talia al Ghul. Vorbesteller erhalten einen Bonusanzug im Comicstil.

Die Deluxe Edition (89,99 Euro) erweitert das Angebot um zwei Sammlungen:

Legacy Collection : Drei Themenpakete, je sieben Anzüge, ein Batmobil, fünf Bathöhlen-Requisiten.

: Drei Themenpakete, je sieben Anzüge, ein Batmobil, fünf Bathöhlen-Requisiten. Mayhem Collection (September 2026): Ein eigener Chaos-Modus mit Joker und Harley Quinn inklusive neuer Storymissionen.

Interessant für Live-Service-Beobachter ist das „Mayhem“-Paket, welches andeutet, dass Warner stärker auf nachgelagerte Postlaunch-Inhalte setzt, inzwischen fast Standard, aber hier immerhin klar terminiert.

Bis zum Launch will Warner weitere Gameplay-Details zu Gotham, den Fahrzeugen und dem Fortschrittssystem veröffentlichen. Wer ein WB-Games-Konto besitzt, kann am Veröffentlichungstag zudem den „Goldenes Zeitalter“-Batanzug aus Detective Comics #27 freischalten.

Die Grundfrage bleibt: Geht das Konzept über ein klassisches LEGO-Spiel hinaus? Der erste Trailer zeigt zumindest Ambitionen. Mehr gibt es in meiner Gamescom-Vorschau.