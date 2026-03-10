LEGO Batman: Trailer zeigt, wie ihr zum Profi-Schurken in Gotham werdet

Wer braucht schon Superkräfte, wenn er eine schicke Uniform und lebenslangen Zutritt zur Iceberg Lounge haben kann? Der neueste Trailer zu „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ rückt die wahren Helden des organisierten Verbrechens in den Fokus: die NPCs.

Warner Bros. Games zeigt uns heute, dass es in der riesigen Open-World von Gotham City nicht nur auf die großen Namen wie Joker oder Pinguin ankommt. Als sogenannter „NPC“ (Notorious Professional Criminal) wartet ein dynamischer Arbeitsmarkt auf euch, inklusive Video-Broschüre für die richtige Orientierung im Chaos. Ein herrlich selbstironischer Blick auf die Mechaniken, die wir sonst oft als reines Kanonenfutter abtun.

Karrierechancen im Schatten der Fledermaus

Der neue „Henchperson Orientation Trailer“ ist pures Gold für Fans des typischen TT-Games-Humors. Wir sehen verschiedene Klassen von Handlangern, die jeweils eigene taktische Aufgaben übernehmen. Von den klassischen Schlägern bis hin zu schwer bewaffneten Brutes, die nicht nach dem ersten Batarang-Treffer umkippen, scheint die Gegnervielfalt diesmal deutlich taktischer auszufallen. Die Handlanger treten in Gruppen auf und nutzen Schilde, um unsere direkten Angriffe zu blocken. Das zwingt uns, die neuen Arkham-inspirierten Kampfmechaniken und Gadgets wirklich clever einzusetzen.

Was im Video wie ein Gag rüberkommt, hat spielerisch Hand und Fuß. Die KI der NPCs scheint darauf ausgelegt zu sein, Batman durch schiere Masse und koordinierte Angriffe unter Druck zu setzen. Es gibt sogar Hinweise auf ein System von Gang-Kriegen zwischen den einzelnen Schurken-Fraktionen.

Das gibt der Welt eine zusätzliche Ebene, die über das einfache „Sammle 250 goldene Steine“ hinausgeht. Dass TT Games hier sogar begründet, warum Handlanger manchmal einfach nur benommen im Kreis stehen, um Batman zu motivieren, jemand anderen zu verhauen, zeigt, wie gut das Studio das eigene Genre versteht.

TT Games scheint mit „LEGO Batman; Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ die Formel der Skywalker Saga konsequent weiterzuentwickeln. Die Mischung aus tiefem DC-Lore, einem verbesserten Kampfsystem und dieser riesigen, begehbaren Gotham-Open-World könnte das ultimative Batman-Erlebnis im Klötzchen-Format werden. Dass wir am 29. Mai 2026 endlich loslegen dürfen, fühlt sich nach diesem Clip noch viel zu weit weg an.