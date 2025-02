LEGO Game Boy: Preis und Details zum neuen Kult-Set geleakt

Dass Nintendo und Lego ein unschlagbares Duo sind, hat sich längst gezeigt. Neben dem NES wurden Sets zu Super Mario, Donkey Kong, Animal Crossing, The Legend of Zelda und Mario Kart veröffentlicht. Erst letztes Jahr feierte das Lego-Set zu Super Mario World sein Debüt, gefolgt vom Lego The Legend of Zelda: Great Deku Tree-Set. Von PlayStation gab es bisher nur Nachbildungen aus dem Horizon-Franchise, während das legendäre PS2-Design immerhin erfolgreich die LEGO Labs gemeistert hat. Was LEGO daraus macht, ist offen.

