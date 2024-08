LEGO Horizon Adventures: Release-Termin durch Sony geleakt

In einer fernen Zukunft, in der die Natur die Kontrolle über die Erde zurückerobert hat und riesige mechanische Bestien die Landschaft durchstreifen, kämpfen die Menschen ums Überleben. In dieser Welt, wo die Zivilisation auf primitive Stämme reduziert ist, bedroht ein uraltes Übel die Existenz aller. Helis, ein fanatischer Anführer einer Gruppe von Sonnenanbetern, folgt den dunklen Wegen einer längst vergessenen Macht, die er zu erwecken plant, um die Welt zu zerstören.

What do you think?