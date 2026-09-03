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LEGO kündigt die originale PlayStation als 1:1-Set offiziell an

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Begleitet die PlayStation-Welt seit der ersten Stunde. Als Technikfan und Skeptiker liefert Patrick fundierte Analysen und unbequeme Wahrheiten zu Hardware und Software. Sein Fokus: Detailgenauigkeit statt...
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Sony enthüllt die originale PlayStation aus 1.911 LEGO-Steinen. Alle Infos zu Preis, Release-Datum und den versteckten Dioramen im Überblick.

Lego Playstation

Sony und die LEGO Group haben im Rahmen der State of Play eine Nachbildung der ersten PlayStation aus 1,911 Steinen enthüllt. Das Set erscheint am 1. Oktober 2026 für 159,99 EUR. Damit bestätigen sich sämtliche Gerüchte um das Set.

Neue Erkenntnisse gibt es nach den Leaks kaum. Die graue Konsole kommt in einer nahezu perfekten 1:1-Skalierung auf den Tisch und misst aufgebaut 26 Zentimeter in der Breite. Der Controller lässt sich über das gewohnte Kabel direkt an das Gehäuse anstecken.

Funktionierende Knöpfe und versteckte Dioramen

Sony setzt auf interaktive Mechaniken statt reiner Dekoration. Die Power- und Open-Knöpfe am Gehäuse lassen sich wie beim Original drücken. Im Inneren verstecken sich herausnehmbare Dioramen zu zwei Klassikern der ersten Generation.

Gran Turismo bekommt eine Miniatur-Rennstrecke samt kleinen Fahrzeugen spendiert. Ape Escape nutzt eine Insel-Kulisse mit anpassbaren Helmlichtern für die Affen. Beide Szenen lassen sich separat neben dem Gehäuse platzieren.

„Um dieses Set zum Leben zu erwecken, haben wir eng mit den LEGO-Designern zusammengearbeitet, um ein Bauerlebnis zu schaffen, das von den Anfängen der PlayStation inspiriert ist. Ganz gleich, ob ihr schon seit 1994 PlayStation-Fans seid oder erst seit Kurzem dazugehört – wir hoffen, dass ihr viel Freude daran habt, mit diesem bald erscheinenden LEGO-Set ein Stück PlayStation-Geschichte nachzubauen.“

Der Verkauf startet am 1. Oktober 2026 exklusiv über direct.playstation.com sowie für LEGO Insiders. Der reguläre Handel folgt am 4. Oktober. Der Preis liegt bei 159,99 EUR.

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Der Preis von knapp 160 EUR ist sportlich, aber die mechanischen Knöpfe und die herausnehmbaren Dioramen zu Gran Turismo retten das Set vor dem Vorwurf der reinen Geldmacherei. Für PlayStation-Fans der ersten Stunde ist der Nachbau sicherlich interessant. Eine originale PlayStation 1 bekommt man trotzdem viel günstiger.

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SOURCES:PlayStation Blog
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