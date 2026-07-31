LEGO PlayStation bekommt laut Leaks ein Gratis-Astro Bot-Set zum Launch

Die gerüchteumwobene LEGO PlayStation 1 bekommt zum Release wohl ein exklusives GWP in Form von Astro Bot. Laut aktuellen Insider-Informationen müsst ihr für die kleine Roboter-Beigabe allerdings tief in die Tasche greifen.

Astro Bot als exklusive Prämie?

Das berichten die vertrauenswürdigen Insider von Brick Tap unter Berufung auf anonyme Quellen. Wer den kleinen blauen Roboter abgreifen will, muss nach aktuellen Informationen direkt im LEGO Shop oder bei LEGO.com bestellen und das Hauptset kaufen – solange der Vorrat reicht.

Das Hauptset selbst soll aus 1.911 Teilen bestehen und preislich bei rund 160 US-Dollar liegen. Offiziell bestätigt sind diese Zahlen und Preise zwar bisher nicht, aber in der Leaker-Szene gelten die Angaben als extrem solide. Dass Astro Bot als Zugabe dient, ist aus Community-Sicht Fluch und Segen zugleich.

Einerseits trifft LEGO damit genau den Nerv der aktuellen PlayStation-Generation. Astro Bot hat sich mit seinem jüngsten Hitspiel endgültig als modernes Maskottchen der Marke etabliert. Einen kleinen Roboter aus Klemmbausteinen auf den Schreibtisch zu stellen, lässt viele Zockerherzen höher schlagen.

LEGO Astrobot is coming! 72306 PlayStation is getting him as a gift-with-purchase! pic.twitter.com/UJp55OTrDJ — Brick Tap (@BrickTapNews) July 30, 2026

Andererseits erzeugt diese Verkaufsstrategie Frust. Wer nur die Figur haben möchte, ohne gleich 160 Dollar für eine graue Konsole aus Plastiksteinen hinzulegen, schaut komplett in die Röhre. Das künstliche Verknappen treibt Sammler wieder auf den teuren Resell-Markt. Ein einzelner Verkauf von Astro Bot als Regulär-Set für 20 EUR wäre die deutlich fairere Option gewesen. So bleibt ein fader Beigeschmack für alle, die schlicht kein Interesse an der großen PS1-Konsole haben.

Sollten sich die Leaks bewahrheiten, liefert LEGO eine starke Beigabe ab. Astro Bot ist als Motiv fantastisch gewählt. Dennoch ist die Entscheidung, die Figur hinter einem 160-Dollar-Kauf zu sperren, ein Dämpfer für reine Figur-Liebhaber.