LEGO PS2-Set: Von der Fan-Idee zum möglichen Kultobjekt

Ob und wann dieses Set in den Regalen steht, bleibt abzuwarten. Sollte es in Produktion gehen, wird es ein absolutes Highlight für Sammler und Fans nostalgischer Gaming-Kultur sein. Bis dahin bleibt nur, die Daumen zu drücken – und vielleicht schon Platz im Regal zu schaffen.

What do you think?