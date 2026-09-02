LEGO PSone: Release-Termin, Preis und Details zur Retro-Konsole geleakt

Ein Set mit 1.911 Teilen bringt die originale PS1 als LEGO-Modell am 1. Oktober für 160 US-Dollar auf den Markt. Erste Details sind nun vorab aufgetaucht.

Dioramen unter der Klappe und Nostalgie-Bonus

Die Bilder von Brick Tap zeigen die graue Kiste samt dem ursprünglichen Controller. Kein DualShock mit Analogsticks. Klappt man die Konsolenabdeckung auf, kommen zwei versteckte Minidioramen zum Vorschein.

LEGO setzt hier auf Szenen aus Ape Escape und Gran Turismo. Dazu legt der Hersteller eine Astro-Bot-Zugabe als Gratisbeigabe bei, solange der Vorrat reicht. Während physische Discs in der Box leider komplett fehlen, orientiert sich die Verpackung optisch am Original-US-Karton der 90er-Jahre.

Here’s your first look at the first LEGO PlayStation set! 72306 Sony PlayStation releases October 1st, and will have a Astrobot gift-with-purchase while supplies last!



What PlayStation sets do you want to see in the future? pic.twitter.com/ra1zljIyLi — Brick Tap (@BrickTapNews) September 1, 2026

Der Preis geht gemessen an aktuellen Lizenz-Sets in Ordnung. 1.911 Steine für 160 Dollar liegen im üblichen Rahmen von knapp acht Cent pro Teil. Die Wahl der Spiele wirft allerdings Fragen auf. Ape Escape als Diorama einzubauen, aber dem Set ausschließlich den Ur-Controller ohne Thumbsticks beizulegen, verfehlt die eigene Historie. Das Spiel verlangte 1999 zwingend den ersten DualShock. Wer die Details kennt, stolpert über diesen Widerspruch.

Das Modell zielt auf die Vitrine. Es konkurriert preislich direkt mit funktionierender Hardware oder echten Retro-Konsolen. Die optischen Easter Eggs treffen den Nerv der Generation 30+, lassen aber mechanische Spielereien vermissen.

Die Hommage an die erste PlayStation sitzt optisch punktgenau, verfehlt mit dem sticklosen Controller aber das spielhistorische Detail des eingebauten Ape-Escape-Dioramas. Ein starkes Ausstellungsstück für Nostalgiker, das durch den fehlenden DualShock einen leichten Beigeschmack behält.

Stört euch der sticklose Ur-Controller beim Ape-Escape-Diorama, oder zählt für euch am Ende nur die Optik im Regal?