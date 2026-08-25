LEGO Skylines – Paradox kündigt Klemmbaustein-Städtebau an

Paradox Interactive, Iceflake Studios und LEGO haben auf der Opening Night Live der gamescom 2026 offiziell „LEGO Skylines“ enthüllt. Der cozy City-Builder erscheint für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Paradox Interactive wagt nach den Turbulenzen rund um den Start von „Cities: Skylines 2“ den nächsten Schritt im Genre. Dieses Mal allerdings im deutlich entspannteren Gewand. Zusammen mit den Surviving-Entwicklern von Iceflake Studios und der LEGO Group entsteht LEGO Skylines. Die Grundidee unterscheidet sich spürbar von der knallharten Verkehrssimulation der Muttermarke. Hier geht es primär um cozy Aufbauspaß. Keiner schreibt euch vor, wie ihr eure Steine zu setzen habt.

Ihr startet auf einem einzelnen Grundstück, baut das erste Haus und beobachtet, wie nach und nach eine lebendige Stadt entsteht. Das Fundament bleibt klassisch: Straßen legen, Stromversorgung sichern, Wasserleitungen ziehen und Nahrung bereitstellen. Wenn die Basis steht, geht es an die Feinheiten. Parks für die Bürger, Bäckereien an jeder Ecke oder riesige Sportarenen.

Cozy Vibe trifft auf Simulationstiefe

Schönheit und Funktion müssen Hand in Hand gehen, damit das Rating eurer Klemmbaustein-Metropole steigt. Mit absolvierter Arbeit schaltet ihr nach und nach neue Gebäude, Dekorationen und Services frei. Klingt im ersten Moment nach einem rein visuellen Spielplatz. Doch die Entwickler betonen, dass jahrelanges Wissen aus tiefen Sim-Games in den Titel geflossen ist.

Das ist der entscheidende Punkt. Es reicht nicht, nur hübsche Fassaden ins Feld zu stellen. Wer seine Minifiguren glücklich halten will, muss die Logistik im Griff haben. Dennoch steht die kreative Freiheit im Vordergrund. Wenn ihr Lust habt, eure Stadt ausschließlich mit Donut-Läden zu pflastern, hält euch das Spiel nicht davon ab.

Die Ankündigung trifft den Nerv der Zeit. Die Kombination aus der Simulationserfahrung von Iceflake und dem enormen Freiraum der LEGO-Lizenz hat enormes Potenzial. Wer nach anstrengenden Arbeitstagen keine Lust auf komplexe Budgetrechner und stundenlange Stausuche hat, bekommt hier eine entspannte Alternative geboten. Wenn die Performance zum Release stimmt, erwartet uns ein echter Entspannungshit für den Feierabend.