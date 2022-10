LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition – Die neuen Charaktere im Trailer

Warner Bros. wirft heute einen Blick auf die neuen Charaktere in LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition, die am 01. November erscheint. Der Trailer präsentiert die sechs neuen Charakterpakete, die 30 weitere spielbare Charaktere enthalten.

Am 01. November erscheint das Star Wars: The Clone Wars Charakterpaket mit Captain Rex, Darth Maul, Asajj Ventress, Savage Opress und Gar Saxon sowie das LEGO Star Wars: Summer Vacation-TV-Spezial -Figurenpaket mit den saisonalen Versionen von Obi-Wan Kenobi, Darth Vader und Finn in Hawaiihemden, Imperator Palpatine in Strandkleidung und R2-D2 in einem Ferienpulli verfügbar sein.

Ab dem 15. November wird das Star Wars: Rebels-Charakterpaket Sabine Wren, Ezra Bridger, Admiral Thrawn, Kanan Jarrus und Hera Syndulla und das Star Wars: Obi-Wan Kenobi-Charakterpaket Ben Kenobi, Darth Vader, Reva (Dritte Schwester), Großinquisitor und Fünfter Bruder dem Spiel hinzufügen.

Schließlich folgt am 29. November das Star Wars: Andor-Charakterpaket Andor, Luthen Rael, Syril Karn, Supervisor Dedra Meero und Bix Caleen erhältlich sein. Das Star Wars: The Book of Boba Fett Charakterpaket wird Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto und The Armorer hinzufügen.

Die sechs neuen Charaktere sind Teil der Character Collection 2, die im LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition Character Collection 1 & 2 Bundle enthalten ist oder einzeln erworben werden können.

Die LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition enthält außerdem die sieben Packs der ursprünglichen Character Collection, The Mandalorian Season 1, Solo: A Star Wars Story, The Classic Characters, The Trooper Pack, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian Season 2 und The Bad Batch.

Spieler, die das Spiel digital erwerben, können außerdem den klassischen spielbaren Charakter Obi-Wan Kenobi freischalten, der nicht als Einzelspieler erhältlich ist.