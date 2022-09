Auch LEGO Star Wars: The Skywalker Saga war beim gestrigen Disney Showcase kurz zu sehen, zu dem man die Galactic Edition angekündigt hat. Damit erscheint die Character Collection 2,die zahlreiche neue Gesichert umfasst.

Die Galactic Edition teilt sich auf verschiedene und thematische Packs auf, darunter Star Wars: Andor, das LEGO Star Wars: Summer Vacation TV Special, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: The Book of Boba Fett, Star Wars: Rebels und Star Wars: The Clone Wars.

Hinzu kommen Pack zu The Mandalorian Season 1, Solo: A Star Wars Story, The Classic Characters, The Trooper Pack, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian Season 2 und The Bad Batch.

LEGO Star Wars – Character Collection 2

LEGO Star Wars Character Packs

Digitale Käufer erhalten außerdem den spielbaren Charakter Classic Obi-Wan Kenobi dazu, den es sonst nicht zu kaufen gibt.

verspricht das bislang umfangreichste LEGO Star Wars-Abenteuer, das alle neun Filme umfasst. In unserem Review kamen wir damals zu dem Schluss:

„LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga erfindet des LEGO-Rad nicht neu, setzt aber an einigen Stellen frische Akzente und mausert sich somit zu einem der besten LEGO-Spiele überhaupt und einer tollen Möglichkeit für Star Wars-Fans, um die geliebte Galaxie auf eigene Faust zu erkunden. Der Umfang ist wirklich riesig, wer alles sehen und sammeln will, ist bestimmt 100 Stunden versorgt. Besonders anspruchsvoll ist das aber natürlich nicht“

Die LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Galactic Edition erscheint am 01. November 2022.